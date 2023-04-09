الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حلويات العيد.. طريقة عمل البيتيفور بالكوب في المنزل

طريقة عمل البيتيفور
طريقة عمل البيتيفور

انتصف شهر رمضان، ومعه يقترب موعد عيد الفطر المبارك، والذي يشتهر بصنع الكعك والبسكويت والكثير من الأطعمة التي ترتبط بهذه المناسبة.

طريقة عمل البيتيفور بالكوب في المنزل

ومؤخرًا زاد البحث عن طريقة عمل البيتيفور بالكوب، ففي السطور التالية نقدم الطريقة الصحيحة بخطوات بسيطة ومكونات "علي قد الأيد".

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المكونات:

2 كوب من السمنة المجمدة.

 كوب من السكر البودرة.

 2 حبة من البيض.

 ثلاث أكواب من الدقيق المخصص لعمل المخبوزات.

 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

 نصف كوب من فرمسلة للتزيين.

 مربي أو شكولاتة للحشو.

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طريقة تحضير البيتيفور:

في البداية نحضر المضرب الكهربائي ونضع به السمنة والسكر، والفانيليا، والبيض ونخفقهم جيداً حتى نحصل على قوام كريمي فاتح اللون.

نضيف الدقيق والبيكنح بودر للخليط ونخفق مرة أخرى حتى تمتزج المكونات مع بعضها، وبعد ذلك نقوم بعجن الخليط بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية.

نغطي العجين لمدة خمس دقائق، ثم نقوم بإحضار صينية كبيرة الحجم، ثم نحضر قمع الحلويات ونضع به العجين، ثم نقوم بتشكيل العجين على حسب الأشكال التي ترغبين بها.

نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن، ثم نقوم بوضع صينية البيتي فور داخل الفرن ونتركها حتى تصبح ذهبية اللون.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقوم بتزين البيتيفور بالشكولاتة أو المربي، ثم نقوم بوضع قطع البيتفور في المكسرات المبشورة ونقلبهم حتى تلتصق جيداً.

يعتمد نجاح البيتيفور على إتباع وتنفيذ الخطوات بالشكل الصحيح حتى تحصلي على بتيفور ناعم يذوب في الفم وأهم مرحلة يجب مراعاتها وعدم الإستعجال في تخطيها هي مرحلة خفق الزبدة مع السكر ثم البيض يليها بعد ذلك مرحلة إضافة الدقيق حيث يُراعى عند إضافة كمية الدقيق بالتدريج و ترك نصف كوب من الكمية المُحددة  لحين التأكد من إحتياج العجينة إلى ذالك حتى تحصلى على بيتيفور ناعم.

طريقة عمل البيتيفور البيتيفور طريقة تحضير البيتيفور الكعك والبسكويت البسكويت

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