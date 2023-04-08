السبت 08 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

طريقة عمل الزبادي في المنزل.. وفوائده

الزبادي
الزبادي

الزبادي من الأطعمة الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، حيث يساهم في الترطيب خلال وجبة السحور، كما أنه يساعد فى منع الإصابة بالحموضة نهار رمضان.

طريقة عمل الزبادي في المنزل

في السطور التالية نقدم طريقة تحضير الزبادي في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات موجودة بكل البيوت المصرية.

المقادير:
كيلو من الحليب كامل الدسم.
2 كوب من الزبادي.

طريقة تحضير الزبادي في المنزل:

في البداية نضع الحليب كامل الدسم على نار متوسطة، مع التقليب المستمر حتى تمام الغليان، ثم نتركه حتى يبرد ويصل لدرجة الدفئ.

في إناء آخر نضع كمية من الزبادي ونضع اللبن الدافئ فوقه ونقلبه بالمضرب اليدوي حتى يمتزج الخليط، ومن ثم نضيف هذا الخليط في إناء اللبن، ونمزجهما معا.


بعد ذلك نأتي بأكواب أو علب ونوزع الخليط في أكواب زجاجية أو بلاستيكية ويفضل وجود أكواب بغطاء للتخزين السليم  أو كوبايات زجاجية.

استعدى للسحور.. كيفية عمل الزبادي الناجح فى المنزل بأقل تكلفة

ضبط 1600 عبوة زبادى وجبن وعسل منتهية الصلاحية بطنطا

فوائد تناول الزبادي:

يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، فعادة ما تزداد الرغبة الشديد في تناول الطعام في المساء و خصوصاً ساعات ما قبل النوم، فعند تناول وجبة خفيفة ليلاً وغالباً ما يرتبط ذلك  بزيادة الشعور بالملل وليست حاجة فعلية للسعرات الحرارية، لذلك فإن تناول الزبادي قبل النوم  فهي مصدر غذائي منخفض السعرات الحرارية وتمنع زيادة الوزن.


كما أن الزبادي يساعد في استرخاء العضلات و الحصول علي ساعات نوم أطول من 6 – 8 ساعات وذلك بسبب عدم وجودة سعرات حرارية عالية ويحتوي علي كمية من البروتين  اللازم لبناء العضلات فعند تناول 8 أوقية من الزبادي يمد الجسم بحوالي 11 جرام من البروتين اللازم لصحة العضلات.


عند تناول الزبادي يساعد في منع الجسم من تناول كميات زائدة من السكر  و لكن الإنتباه عند تناول الزبادي الفواكه  قد يضر زيادة الوزن عند تناول 9 اوقية من الزبادي يحتوي علي 12 جرام سكر .


يساعد الزبادي في علاج الإلتهابات المعوية، فعندما تعاني من الإضطرابات المعوية الفيروسية و التي تضر بغشاء الأمعاء، كما يعمل الزبادي علي تقليل نسبة الكولبسترول الضار .

الزبادى طريقة عمل الزبادي طريقة عمل الزبادي فى المنزل طريقة تحضير الزبادي رمضان شهر رمضان

الأكثر قراءة

مصر تطرح أغنى 5 مناطق للذهب فى مزايدة عالمية.. وكراسة الشروط بـ2000 دولار

4 قرارات من النيابة بشأن حريق كنيسة الأنبا إبرام بالزاوية الحمراء

تنبية هام من "تعليم القاهرة" بشأن اختبارات المهام الأدائية للصفين الرابع والخامس الابتدائى

التحريات: ماس كهربائى وراء حريق داخل محل جزارة بالعجوزة

محافظ القاهرة يتفقد آثار حريق كنيسة العذراء والأنبا إبرام بالزاوية الحمراء

مواعيد الإجازات الرسمية فى شهر أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

الذكرى السابعة والأربعون ليوم الأرض

شيماء دهب

ما زال الجراب ممتلئًا (1)

ماجد حبته

وجهة الرئيس القبرصى الأولى

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! «2».. أحوال مصر وقت الغزو.. وكيف أصبحت مصر المنتصر الوحيد!

صفاء النجار

المثقف بين حكمة بروميثيوس وطيش سيزيف

محمد المعتصم

يحيى وكنوز وصحبته الحلوة

محمد عبدالعزيز

ظواهر إيجابية فى موسم الدراما الرمضانية «٢- ٣»

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟.. مشاهد البداية (1)

صور

«الدستور» تصعد لدور الـ8 في الدورة الرمضانية للمتحدة

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية فى مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد مصابين هجوم تل أبيب «المزدوج» إلى سبعة ومصرع إيطالى فى العملية

لحظة تنفيذ عملية الدهس وإطلاق النار فى تل أبيب «فيديو»

مقتل سائح إيطالي.. مستجدات العملية المزدوجة في تل أبيب