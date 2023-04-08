طريقة عمل الزبادي في المنزل.. وفوائده

الزبادي من الأطعمة الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، حيث يساهم في الترطيب خلال وجبة السحور، كما أنه يساعد فى منع الإصابة بالحموضة نهار رمضان.

طريقة عمل الزبادي في المنزل

في السطور التالية نقدم طريقة تحضير الزبادي في المنزل بخطوات بسيطة ومكونات موجودة بكل البيوت المصرية.

المقادير:

كيلو من الحليب كامل الدسم.

2 كوب من الزبادي.

طريقة تحضير الزبادي في المنزل:

في البداية نضع الحليب كامل الدسم على نار متوسطة، مع التقليب المستمر حتى تمام الغليان، ثم نتركه حتى يبرد ويصل لدرجة الدفئ.



في إناء آخر نضع كمية من الزبادي ونضع اللبن الدافئ فوقه ونقلبه بالمضرب اليدوي حتى يمتزج الخليط، ومن ثم نضيف هذا الخليط في إناء اللبن، ونمزجهما معا.



بعد ذلك نأتي بأكواب أو علب ونوزع الخليط في أكواب زجاجية أو بلاستيكية ويفضل وجود أكواب بغطاء للتخزين السليم أو كوبايات زجاجية.

فوائد تناول الزبادي:

يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، فعادة ما تزداد الرغبة الشديد في تناول الطعام في المساء و خصوصاً ساعات ما قبل النوم، فعند تناول وجبة خفيفة ليلاً وغالباً ما يرتبط ذلك بزيادة الشعور بالملل وليست حاجة فعلية للسعرات الحرارية، لذلك فإن تناول الزبادي قبل النوم فهي مصدر غذائي منخفض السعرات الحرارية وتمنع زيادة الوزن.



كما أن الزبادي يساعد في استرخاء العضلات و الحصول علي ساعات نوم أطول من 6 – 8 ساعات وذلك بسبب عدم وجودة سعرات حرارية عالية ويحتوي علي كمية من البروتين اللازم لبناء العضلات فعند تناول 8 أوقية من الزبادي يمد الجسم بحوالي 11 جرام من البروتين اللازم لصحة العضلات.



عند تناول الزبادي يساعد في منع الجسم من تناول كميات زائدة من السكر و لكن الإنتباه عند تناول الزبادي الفواكه قد يضر زيادة الوزن عند تناول 9 اوقية من الزبادي يحتوي علي 12 جرام سكر .



يساعد الزبادي في علاج الإلتهابات المعوية، فعندما تعاني من الإضطرابات المعوية الفيروسية و التي تضر بغشاء الأمعاء، كما يعمل الزبادي علي تقليل نسبة الكولبسترول الضار .