ضبط 1600 عبوة زبادى وجبن وعسل منتهية الصلاحية بطنطا

شنت مديرية التموين بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين حملة مكبرة؛ لضبط السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية حيث تم ضبط 1600 عبوة جبن وتمر وزبادي انتهاء فبراير 2023 داخل ماركت بطنطا وتحرر محضر بالواقعة.

جاء ذلك إيماء إلى تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية وهيئة الرقابة الإدارية بتشديد الرقابة على الأسواق العامة وبالتنسيق مع المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين.

وفي سياق متصل تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 1148 عبوة سحلب وزيت حار وخل وماء ورد منتهية الصلاحية، و2808 برطمان صلصة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، 2400 زجاجة عصير غير صالحة للاستهلاك، داخل مصنع مواد غذائية غير مطابق للاشتراطات القانونية والصحية.