الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كم يوم باقي على عيد الفطر المبارك 2023 والإجازات الرسمية في أبريل

عيد الفطر
عيد الفطر

يحصل الموظفون على اجازة عيد الفطر المبارك بعد الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر شوال، وذلك في يوم 29 رمضان من كل عام ، وتختلف عدد أيام الإجازات الرسمية بين الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص ، ومع بداية النصف الثاني من شهر رمضان  ازداد البحث عن كم يوم باقي علي عيد الفطر المبارك 2023 ، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي . 

كم يوم باقي علي عيد الفطر المبارك 2023

تبدأ إجازات عيد الفطر مع أول أيام شهر شوال، والذي حدده  المعهد القومي للبحوث الفلكية يوم الجمعة الموافق 21 أبريل رسميا موعد عيد الفطر 2023 فلكيا، فحسب بيان المعهد فإن عدد أيام شهر رمضان هذا العام 29 يوما فقط  لذا يكون يوم الخميس 20 أبريل هو آخر أيام شهر رمضان، ولكن تبدأ اجازات عيد الفطر بسفه رسمية بعد استطلاع هلال شهر شوال يوم 29 رمضان . 

موعد عيد تحرير سيناء 2023.. إجازة بأجر كامل

تصل لـ8 أيام.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2023

ولم يعلن مجلس الوزراء عدد أيام اجازات عيد الفطر 2023 للعاملين في الدولة ، ولكنه طبقا لقانون العمل المصري، فإن عدد أيام إجازة عيد الفطر 3 أيام وعيد الأضحى 4 أيام، ولكن قد تزيد عدد أيام اجازات عيد الفطر نتيجة وجود اجازات رسمية أخرى في نفس الفترة ومنها اجازة عيد تحرير سيناء  يوم 25 أبريل. 

ووفق الحسابات الفلكية لموعد عيد الفطر فإن صلاة العيد ستكون الساعة 5:47 صباحًا  بتوقيت القاهرة . 

الإجازات الرسمية في أبريل 2023

يحصل الموظفون في القطاعين العام والخاص على عدد من الإجازات الرسمية في أبريل 2023 حيث أنه أكثر شهور العام في عدد أيام الاجازات الرسمية به ، فتكون بداية الاجازات الرسمية في ابريل يوم 17 ابريل بمناسبة شم النسيم والذي يأتي للعام الثالث على التوالي في شهر رمضان .

ثم تأتي أجازةعيد الفطر التي سيتم تحديدها رسميًا وفق الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، كما سيحدد مجلس الوزراء عدد أيام أجازتها الرسمية .

ويكون آخر أيام الإجازات الرسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص في شهر أبريل  يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أبريل ، بمناسبة  عيد تحرير سيناء  حيث استردت مصر في ٢٥ أبريل ١٩٨٢ طابا من الاحتلال الاسرائيلي وتحتفل القوات المسلحة والمصريون بهذا اليوم  . 

txt

قائمة أفلام عيد الفطر 2023 مصر

عيد الفطر اجازات عيد الفطر صلاة العيد عيد تحرير سيناء شم النسيم استطلاع هلال شهر شوال الإجازات الرسمية في إبريل 2023 كم يوم باقي علي عيد الفطر

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2023.. وقيمة الزيادة لجميع الدرجات

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة العمل المكثف فى المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها

بحوزتهم 14 مليون جنيه.. حبس 3 متهمين بالاتجار فى العملة بمنشأة ناصر

الليلة.. حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسى فى مدينة نصر

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بتجديد تعيين رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لمدة عام

وزير التموين: إجازة 3 أيام للمطاحن خلال عيد الفطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

عادى! إحنا فى مصر

إسراء شوقي

"هُن" فى دراما رمضان.. الرسالة قبل الغاية

خالد حريب

شركة مدينة نصر التى التهمت اسم مصر

د. منى حلمى

الثقافة كنز لا ينضب

علي سعدة

تصرفات طائشة

جرجس صفوت

ألن يمر المسيح من هُنا؟

علي ترك

زيارة إلى عرب المعادى "المصرية السودانية"

د. داليا مجدي عبدالغني

ليلة السقوط.. براعة فى نسْج الخيوط

صور

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

رمضان في مصر.. إفطار الأهالي في مصر القديمة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: الاستفزازات الإسرائيلية بحق الأقصى مرفوضة

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية المكثفة للمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية تحذر من حملات التحريض المستمرة لتغيير الوضع فى الأقصى