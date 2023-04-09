كم يوم باقي على عيد الفطر المبارك 2023 والإجازات الرسمية في أبريل

يحصل الموظفون على اجازة عيد الفطر المبارك بعد الرؤية الشرعية لمولد هلال شهر شوال، وذلك في يوم 29 رمضان من كل عام ، وتختلف عدد أيام الإجازات الرسمية بين الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص ، ومع بداية النصف الثاني من شهر رمضان ازداد البحث عن كم يوم باقي علي عيد الفطر المبارك 2023 ، وهو ما تعرضه الدستور في التقرير التالي .

كم يوم باقي علي عيد الفطر المبارك 2023

تبدأ إجازات عيد الفطر مع أول أيام شهر شوال، والذي حدده المعهد القومي للبحوث الفلكية يوم الجمعة الموافق 21 أبريل رسميا موعد عيد الفطر 2023 فلكيا، فحسب بيان المعهد فإن عدد أيام شهر رمضان هذا العام 29 يوما فقط لذا يكون يوم الخميس 20 أبريل هو آخر أيام شهر رمضان، ولكن تبدأ اجازات عيد الفطر بسفه رسمية بعد استطلاع هلال شهر شوال يوم 29 رمضان .

ولم يعلن مجلس الوزراء عدد أيام اجازات عيد الفطر 2023 للعاملين في الدولة ، ولكنه طبقا لقانون العمل المصري، فإن عدد أيام إجازة عيد الفطر 3 أيام وعيد الأضحى 4 أيام، ولكن قد تزيد عدد أيام اجازات عيد الفطر نتيجة وجود اجازات رسمية أخرى في نفس الفترة ومنها اجازة عيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل.

ووفق الحسابات الفلكية لموعد عيد الفطر فإن صلاة العيد ستكون الساعة 5:47 صباحًا بتوقيت القاهرة .

الإجازات الرسمية في أبريل 2023

يحصل الموظفون في القطاعين العام والخاص على عدد من الإجازات الرسمية في أبريل 2023 حيث أنه أكثر شهور العام في عدد أيام الاجازات الرسمية به ، فتكون بداية الاجازات الرسمية في ابريل يوم 17 ابريل بمناسبة شم النسيم والذي يأتي للعام الثالث على التوالي في شهر رمضان .

ثم تأتي أجازةعيد الفطر التي سيتم تحديدها رسميًا وفق الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، كما سيحدد مجلس الوزراء عدد أيام أجازتها الرسمية .

ويكون آخر أيام الإجازات الرسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص في شهر أبريل يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ أبريل ، بمناسبة عيد تحرير سيناء حيث استردت مصر في ٢٥ أبريل ١٩٨٢ طابا من الاحتلال الاسرائيلي وتحتفل القوات المسلحة والمصريون بهذا اليوم .