الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد عيد تحرير سيناء 2023.. إجازة بأجر كامل

عيد تحرير سيناء
عيد تحرير سيناء

بدأ العد التنازلي لاحتفالات عيد تحرير سيناء، حيث يشغل بال المواطنين معرفة موعد عيد تحرير سيناء 2023 عبر جوجل، ويتزامن في هذا العام ميعاد إجازة عيد تحرير سيناء، بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444هجرية، إذ ستكون الأخيرة في يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين، الموافقين أيام 21 و22 و23 و24 أبريل لعام 2023، أما الموعد الرسمي لإجازة عيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل، وبذلك سوف يتم ضمها وإلحاقها لكافة أيام عيد الفطر المبارك لكي يصبح عدد أيام الإجازات التي سيحصل عليها المصريون خمسة أيام من يوم الجمعة إلى يوم الثلاثاء.

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موعد عيد تحرير سيناء 2023.. بأجر كامل

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023 بقرار رئيس مجلس الوزراء.

ويعد موعد الإجازة لعيد تحرير سيناء 2023، مهما لجميع المصريين، ولاسيما الطلبة والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، لأنها ستعقب إجازة عيد الفطر المبارك وأن ضمها سوف يكون فرصة لهذه الفئات من أجل التقاط الأنفاس قبل العودة للقيام باستئناف العمل وضغوط الحياة.

ولذلك من المفترض أنه سيصدر قرار من خلال الدكتور مصطفى مدبولي بصفته رئيس مجلس الوزراء بالإعلان عن يوم إجازة عيد تحرير سيناء لعام 2023، بموعدها الرسمي في يوم الثلاثاء 25 أبريل 2023، وعدم ترحيلها ليوم الخميس 27 أبريل 2023، كما اعتاد من قبل بالترحيل للإجازات والعطلات الرسمية التي ستتصادف مع وسط الأسبوع ليوم الخميس من ذات الأسبوع.

 

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023

ووفقا لكافة قوانين العمل المعمول بها بالبلاد فإن تكون إجازة عيد تحرير سيناء لعام 2023 ، سوف تكون إجازة بأجر كامل، لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم حوالي 5.6 مليون عامل، بالقطاع الحكومي والوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية، وسيختص بتنظيم أوضاعهم لقانون الخدمة المدنية الصادر وتكون برقم 81 لعام 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بشهر مايو 2017.

29 مليونا في القطاع الخاص سيستفيدون منها 
وكذلك سيستفيد من يرم إجازة عيد تحرير سيناء بعام 2023، وعو أكثر من مبلغ 29 مليون عامل في القطاع الخاص، حيث أن نصت مواد قانون العمل في 2012 لعام 2003 ، وهن الخاص بتنظيم كافة أوضاع الموظفين به على أن سيحصلوا على هذه الإجازة وتكون بأجر كامل، بالوقت الذي قد أعطى فيه القانون لجميع أصحاب العمل الحق باستدعاء أي عامل بأيام الإجازات والعطلات الرسمية، إذا ستطلبت حاجة العمل لوجود العامل بمقابل أن سيحصل على مثلي الأجر في هذا اليوم من مرتبه الأساسي الذي سيحصل عليها شهريا.

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