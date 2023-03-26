الأحد 26 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عيد تحرير سيناء وشم النسيم| إجازات شهر أبريل 2023

عيد تحرير سيناء
عيد تحرير سيناء

مع قرب انتهاء شهر مارس يسعى الكثير من العاملين في مختلف المؤسسات والهيئات معرفة إجازات شهر أبريل 2023، وإذ سيشهد الشهر القادم عددًا من العطلات الرسمية، ويكون من أبرزها إجازة عيد الفطر لعام 2023، ويحصل الموظفين في الدولة المصرية والقطاع الخاص على إجازة لمدة 3 أيام، وفي يوم 17 أبريل 2023 ستحل إجازة شم النسيم، وبيوم 25 أبريل 2023 سيكون إجازة عيد تحرير سيناء.

إجازات شهر أبريل 2023.. بينها شم النسيم وعيد تحرير سيناء

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة إجازات شهر أبريل 2023 ومواعيد الإجازات الرسمية 2023 في مصر.

وتشير جميع التقارير الرسمية إلى أنَّ الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2023، ستتضمن إجازة عيد شم النسيم، وإجازة عيد الفطر، وإجازة عيد تحرير سيناء، وتشير جميع الحسابات الفلكية إلى أنّ يكون أول شهر أبريل السبت المقبل.

إجازات شهر أبريل 2023

  1. السبت الموافق يوم 1 أبريل 2023: هو (إجازة أسبوعية)
  2. الجمعة الموافق يوم 7 أبريل: (إجازة أسبوعية)
  3. السبت الموافق يوم 8 أبريل..(إجازة أسبوعية)
  4. الجمعة الموافق يوم 14 أبريل.. (إجازة أسبوعية)
  5. السبت الموافق يوم 15 أبريل2023.. (إجازة أسبوعية)
  6. الأحد 16 أبريل.. (إجازة عيد القيامة الأقباط فقط)
  7. الاثنين الموافق 18 أبريل..(إجازة شم النسيم)
  8. الأربعاء  الموافق يوم 20 أبريل .. (إجازة وقفة عيد الفطر)
  9. الخميس  الموافق يوم 21 أبريل.. (أول أيام عيد الفطر)
  10. -الجمعة  الموافق يوم 22 أبريل 2023.. (ثاني أيام عيد الفطر
  11. السبت يوم  23 أبريل.. (ثالث أيام عيد الفطر)
  12. الإثنين  الموافق يوم 25 أبريل: (إجازة عيد تحرير سيناء)
  13. الجمعة يوم 28 أبريل.. (إجازة الأسبوعية)
  14. السبت يوم 29 أبريل ..(الإجازة الأسبوعية)

الإجازة الرسمية 2023.. إجازات شهر رمضان 2023

أبرزها الإجازة مقدسة لزيارة العائلة.. عادات ستجدها في كل أسرة مصرية

مواعيد الإجازات الرسمية 2023 في مصر

فيما يتعلق بإجازات شهر مايو لعام 2023، تشمل يوم 1 مايو 2023 وهو إجازة رسمية بمناسبة يوم عيد العمال، كما ستحل إجازة يوم وقفة عرفات، والتي تكون تستمر إلى عطلة يوم عيد الأضحى المبارك وفي يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، ويوم الخميس 29 يونيو 2023، بينما يوم 30 يونيو هو إجازة رسمية بمناسبة يوم ذكرى 30 يونيو، وعلاوة على إجازة يوم الأحد الموافق 23 يوليو بمناسبة يوم ثورة 23 يوليو عام 1952.

ومن قائمة الإجازات الرسمية، إجازة يوم رأس السنة الهجرية وهو يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو، ثم يليها إجازة المولد النبوي الشريف في يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، ثم إجازة بيوم 6 من شهر أكتوبر وذلك بمناسبة ذكرى نصر حرب في عام 1973.

اقرأ أيضاً

موعد إجازة شم النسيم 2023.. واحتفالات المصريين بهذا التوقيت

اجازات شهر ابريل 2023 اجازات شهر ابريل شم النسيم وعيد تحرير سيناء شم النسيم إجازات الإجازات الإجازات الرسمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

أسعار السجائر الجديدة.. الشرقية للدخان تعلن القائمة الكاملة بالأرقام

الذرة والصويا يتراجعا|أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 26-3-2023

55 جنيهًا تراجعًا فى أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال أسبوع

«الخلبوصة والمكسوفة».. آخر تقاليع الكنافة فى رمضان

عيد تحرير سيناء وشم النسيم| إجازات شهر أبريل 2023

«مياه أسيوط» ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأزمة السورية.. مبادرة أردنية وتعنت أمريكى.. والمستقبل مرهون بالحرب فى أوكرانيا

د.أحمد الخميسى

تعب فى الركبة!

محمد المعتصم

سوق الكانتو

ماجد حبته

أول زيارة خارجية لتشارلز!

د.كريمة الحفناوى

احترام تنوع الحضارات.. وتعزيز التعاون على الصعيد العالمى

جمال رشدي

المتحدة.. وزمن الفن الجميل

محمد رفعت

«وجبة» المتحدة!

خالد حريب

الأزهر يفتح طاقة نور للطفل شنودة

صور

المصلون يؤدون صلاة التراويح بالسيدة نفسية

المصلون يؤدون صلاة التراويح بجامع الأزهر فى ثانى أيام رمضان

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

محطة تل أبيب

المزيد

السعودية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلى بشأن بناء وحدات استيطانية جديدة

مئات الآلاف يتظاهرون ضد الإصلاح القضائى فى إسرائيل

المظاهرات فى إسرائيل.. 300 ألف محتج ضد الإصلاحات القضائية واشتباكات عنيفة (صور)