عيد تحرير سيناء وشم النسيم| إجازات شهر أبريل 2023

مع قرب انتهاء شهر مارس يسعى الكثير من العاملين في مختلف المؤسسات والهيئات معرفة إجازات شهر أبريل 2023، وإذ سيشهد الشهر القادم عددًا من العطلات الرسمية، ويكون من أبرزها إجازة عيد الفطر لعام 2023، ويحصل الموظفين في الدولة المصرية والقطاع الخاص على إجازة لمدة 3 أيام، وفي يوم 17 أبريل 2023 ستحل إجازة شم النسيم، وبيوم 25 أبريل 2023 سيكون إجازة عيد تحرير سيناء.

إجازات شهر أبريل 2023.. بينها شم النسيم وعيد تحرير سيناء

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة إجازات شهر أبريل 2023 ومواعيد الإجازات الرسمية 2023 في مصر.

وتشير جميع التقارير الرسمية إلى أنَّ الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2023، ستتضمن إجازة عيد شم النسيم، وإجازة عيد الفطر، وإجازة عيد تحرير سيناء، وتشير جميع الحسابات الفلكية إلى أنّ يكون أول شهر أبريل السبت المقبل.

إجازات شهر أبريل 2023

السبت الموافق يوم 1 أبريل 2023: هو (إجازة أسبوعية) الجمعة الموافق يوم 7 أبريل: (إجازة أسبوعية) السبت الموافق يوم 8 أبريل..(إجازة أسبوعية) الجمعة الموافق يوم 14 أبريل.. (إجازة أسبوعية) السبت الموافق يوم 15 أبريل2023.. (إجازة أسبوعية) الأحد 16 أبريل.. (إجازة عيد القيامة الأقباط فقط) الاثنين الموافق 18 أبريل..(إجازة شم النسيم) الأربعاء الموافق يوم 20 أبريل .. (إجازة وقفة عيد الفطر) الخميس الموافق يوم 21 أبريل.. (أول أيام عيد الفطر) -الجمعة الموافق يوم 22 أبريل 2023.. (ثاني أيام عيد الفطر السبت يوم 23 أبريل.. (ثالث أيام عيد الفطر) الإثنين الموافق يوم 25 أبريل: (إجازة عيد تحرير سيناء) الجمعة يوم 28 أبريل.. (إجازة الأسبوعية) السبت يوم 29 أبريل ..(الإجازة الأسبوعية)

مواعيد الإجازات الرسمية 2023 في مصر

فيما يتعلق بإجازات شهر مايو لعام 2023، تشمل يوم 1 مايو 2023 وهو إجازة رسمية بمناسبة يوم عيد العمال، كما ستحل إجازة يوم وقفة عرفات، والتي تكون تستمر إلى عطلة يوم عيد الأضحى المبارك وفي يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، ويوم الخميس 29 يونيو 2023، بينما يوم 30 يونيو هو إجازة رسمية بمناسبة يوم ذكرى 30 يونيو، وعلاوة على إجازة يوم الأحد الموافق 23 يوليو بمناسبة يوم ثورة 23 يوليو عام 1952.

ومن قائمة الإجازات الرسمية، إجازة يوم رأس السنة الهجرية وهو يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو، ثم يليها إجازة المولد النبوي الشريف في يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، ثم إجازة بيوم 6 من شهر أكتوبر وذلك بمناسبة ذكرى نصر حرب في عام 1973.