الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد عيد تحرير سيناء 2023.. "اعرف إجازتك امتى"

موعد عيد تحرير سيناء
موعد عيد تحرير سيناء

يتطلع المواطنون إلى معرفة موعد عيد تحرير سيناء 2023، حيث يكون هذا اليوم إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص، وفقا لما أقره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث يواكب ذكرى تحرير سيناء أرض الفيروز، وسطر أبطال القوات المسلحة ملحمة تاريخية، وشهد تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر العظيمة عام 1973 التي استطاع فيها الجيش المصري تحقيق الانتصار حتى استعادة كل شبر من أرض سيناء.

ويستعرض “الدستور”، موعد عيد تحرير سيناء 2023، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للمتابعين بصفة مستمرة.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023

ووفق مجلس الوزراء، فإن موعد عيد تحرير سيناء 2023، سيوافق 25 أبريل الجاري، وسيتم ترحيل يوم الإجازة ليوم الخميس بدلًا نت الاثنين، حيث تكون إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وذلك ضمن الإجازات الرسمية التي تُمنح للموظفين.

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وتستعد أجهزة الدولة للاحتفال بهذا اليوم، وذلك بعد تحديد موعد عيد تحرير سيناء 2023، حيث تقوم الأجهزة المعنية بوضع أكاليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في كافة محافظات مصر، وبحضور المحافظين.

موعد عيد تحرير سيناء 2023.. الإجازات المتبقية

وبعد معرفة موعد عيد تحرير سيناء 2023، تبقى أن تعرف أيام الإجازات المتبقية لك في العام الحالي وهي كالتالي:

-21 أبريل 2023 أول أيام عيد الفطر المبارك.

- إجازة عيد العمال 2023 ستكون يوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023. 

- إجازة عيد الأضحى، ستبدأ من الإثنين 26 يونيو وحتى يوم الخميس نهاية الأسبوع.

-إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 2023 يوم السبت، وسيتم ترحيل الإجازة إلى الخميس نهاية الأسبوع.

- إجازة ذكرى حرب 6 أكتوبر 2023 ستوافق يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر.

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