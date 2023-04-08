تصل لـ8 أيام.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2023

بعد مضي النصف الأول من شهر رمضان الكريم، يتساءل المسلمون عن موعد عيد الفطر المبارك وإجازة وقفة عيد الفطر المبارك 2023، ويكثف البحث من قبل الموظفين في الدولة والقطاع العام وكذلك الطلاب في المدارس والجامعات للاستفادة من الإجازة الطويلة للتنزه والسفر إلى السواحل لا سيما أن العيد يأتي في منتصف فصل الربيع وبداية الارتفاع في درجة الحرارة وهي فرصة مثالية للسفر في الإجازات الرسمية المدفوعة.

موعد إجازة عيد الفطر 2023

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد انتهاء شهر رمضان المبارك 2023، وموعد حلول عيد الفطر المبارك 2023 فلكياً، مؤكداً أن شهر رمضان لعام 2023 ليس كامل بل سيأتي 29 يوماً فقط، أي أن يوم الخميس الموافق 20 إبريل 2023، هو آخر أيام شهر رمضان 2023، ويوم الجمعة الموافق 21 إبريل هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2023.

إجازة عيد الفطر 2023

وكما يجري كل عام سوف يتم إعلان موعد إجازة عيد الفطر بالقطاعين العام والخاص من قبل رئاسة الوزاء في مؤتمر يترأسه الدكتور مصطفى مدبولي بشأن عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2023، فى الأيام الأخيرة من شهر رمضان 2023، وحسب التوقعات من الممكن أن تصل عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2023، إلى 8 أيام ذلك بعد ضم إجازة يوم شم النسيم وعيد تحرير سيناء، مع العطلات الأسبوعية.

موعد إجازة عيد الفطر 2023

ومن المفترض أن تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك 2023، من يوم الجمعة الموافق 21 إبريل 2023، حتى يوم الأحد الموافق 23 من نفس الشهر، وتبدأ إجازة عيد شم النسيم من يوم الإثنين الموافق 18 أبريل 2023، ويوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2023، هو إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

موعد صلاة عيد الفطر 2023

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023، موضحاً أنها ستكون فى تمام الساعة 5:47 صباحاً، وفق التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في سنة 2023

- إجازة عيد العمال 2023، يوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023.

- إجازة عيد الأضحى سنة 2023، يوم الاثنين 26 يونيو 2023.

- إجازة عيد الأضحى سنة 2023، يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.

- إجازة عيد الأضحى سنة 2023، يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

- إجازة عيد الأضحى سنة 2023، يوم الخميس 29 يونيو 2023.

- إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 2023، يوم السبت 23 يوليو 2023.

- إجازة ذكري حرب 6 أكتوبر 2023، يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023.