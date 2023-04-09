الأحد 09 أبريل 2023
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تحقيقات ومتابعات

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3.. مصير منى زكي بعد إخفاء مركبها وتزوير هويتها

مسلسل تحت الوصاية
مسلسل تحت الوصاية

تشهد الحلقة 3 من مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي والمُذاع عبر قنوات دي إم سي ودي إم سي دراما، بالإضافة إلى قناة أون ومنصة Watch it في النصف الثاني من شهر رمضان 2023، أحداثًا مُثيرة ومفاجآت عديدة.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة 3

وترصد الحلقة الثالثة من مسلسل تحت الوصاية، مصير «حنان» التي تقوم بدورها الفنانة منى زكي، بعد استدعاءها من خلال ضبط واحضار، بعد أن اتهمها شقيق زوجها «صالح» والذي يقوم بدوره الفنان دياب بسرقة المكتب.

كما تشهد الحلقة 3 من مسلسل تحت الوصاية، مساء اليوم، مصير أبناء منى زكي بعدما اشترت لهم لبنًا صناعيًا وعلمت ابنها "ياسين" كيفية تحضيره حتى يستطيع أن يطعم شقيقته الصغيرة أثناء عدم وجودها بالمنزل.

وتحاول حنان (الفنانة منى زكي) تغيير هويتها للهروب من تهمة السرقة التي رفعها عليها "صالح" شقيق زوجها، وغيرها من المفاجآت المشوقة تستعرضها حلقة اليوم.

مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي في رمضان 2023

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

مسلسل تحت الوصاية الحلقة الثانية.. محضر ضبط وإحضار لـ«منى زكى»

قصة وأحداث مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكي 
 

تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

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