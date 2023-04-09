وقع في غرامها نجيب الريحاني.. قصة صالحة قاصين أول سيدة تقف على خشبة المسرح

تحل اليوم ذكرى وفاة صالحة قاصين، التي تعد من النجمات المنسيات لدى الكثير من الأجيال رغم وجهها المألوف على الجميع، حيث تعد سيدة المسرح المصري الأولى بل العربي أيضا فهي أول سيدة تقف على خشبة المسرح بعد أن كانت كل أدوار السيدات يمثلها رجال، فمن هي صالحة قاصين؟.

- عرض محمود حجازي شقيق الشيخ سلامة حجازي على صالحة قاصين التمثيل واكتشفها فكانت أول امرأة تمثل في تاريخ مصر والعالم العربي.

- أول عمل فني لها على خشبة المسرح في مسرحية "ضحية الغاوية" لفرقة سلامة حجازي عام 1904، حيث كسرت أداء الرجال لأدوار النساء حسب السائد آنذاك.

- انتقلت إلى فرقة الفنان الكبير عزيز عيد ومنها إلى فرقة نجيب الريحاني بعدما دفعته للتمثيل بعد قصة حب بينهما.

- تحدثت الصحف الفنية عنها أيام مجدها، حيث يقال إنها كانت تكسب مائة جنيه ذهبا في الشهر.

- وفقا لكتاب "اليهود والسينما في مصر والعالم العربي" لأحمد بهجت فإن النجم الكبير نجيب الريحاني وقع في غرامها، وفي مذكرات نجيب الريحاني نفسه وصفها بأنها حبه الأول، واكتفى بالتلميح لها قائلا: "مهجة القلب السيدة ص" وهو يقصد بها صالحة قاصين.

- تزوجت صالحة ثلاث مرات ولم تسعد سوى في الزيجة الأخيرة والتي استمرت طوال 11 عاما، وقد صفتها بأجمل فترة في حياتها.

- رغم كونها بدأت كنجمة في المسرح لكن انتهت نجوميتها إلي ممثلة تقدم أدوارا صغيرة مع تقدمها في العمر واقترابها من الستين خاصة مع ظهور السينما.

- شاركت صالحة في حوالي 36 فيلما أولها "خفير الدرك" لتوجو مزراحي مع علي الكسار، ثم " أنشودة الراديو" و"الأبيض والأسود" سنة 1936 وآخر أعمالها هو " شهر عسل بصل" عام 1960 مع إسماعيل ياسين والمخرج عيسى كرامة.

- من أفلامها الأخرى المشهورة : دنانير، انتصار الشباب، السوق السوداء، قلبي دليلي، بنات حواء، واسماعيل يس في مستشفى المجانين.