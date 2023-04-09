انطلاقة قوية للدورة الرمضانية لمركز المنشآت الرياضية جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اهتمام الجامعة الواسع بالأنشطة الرياضية الطلابية في الجامعة، وما يؤكد ذلك هو الانطلاقة القوية لفعاليات الدورة الرمضانية لمركز المنشأت الرياضية لطلاب جامعة حلوان والجامعة الاهلية.

وشهدت الدورة الرمضانية إقبال كثيف من الطلاب على المشاركة، وشارك 24 فريقا من طلاب الجامعة والجامعة الاهلية، وكانت المنافسة قوية بين الطلاب فيما بينهما خلال المباريات، والتى تتسم بالروح الرياضية والمحبة بين الطلاب وخاض الطلاب عدد كبير من المباريات فى اليوم الاول وصل إلى 12 مباراة، وأقيمت جميعها على ملاعب مركز المنشات الرياضية سواء الملاعب المفتوحة أو الصالة المغطاه.

وكانت نتائج المباريات في اليوم الأول كما يلي:

الحومدية وامريكانا 6 - صفر للحومدية.

نجوم مصر والريدز صفر - 2 للريدز.

اياكس و Ham17 بنتيجة 6 - 1 لصالح أياكس.

المنصورة والساجدين 2 - صفر لصالح المنصورة.

الابطال وبلاك استار 3- صفر لصالح بلاك استار.

الجانرز و madrista نتيجة ٦-0.

الضباع ونابولى 1 - 4 لنابولى.

اف سى و dracula بنتيجة 3-0 اف سى.

الاهلى و التانجو 3 - 1 الاهلى.

اصدقاء نادى والشواكيش 3-صفر لصالح أصدقاء نادى.

الشباب والمنتخب 2-صفر الشباب.

عقدت الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وريادة حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور أحمد فاروق رجب مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والمشرف العام على مركز المنشآت الرياضية والدكتور كريم همام مستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية ومدير معهد إعداد القادة، والاستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.