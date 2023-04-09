والد الطفل الذى لقى مصرعه فى حريق منزله بالقليوبية: ابنى لبس الكفن بدل لبس العيد

قال إمام محمد والد الطفل أحمد، الذى لقي مصرعه، إثر حريق شب فى شقتهم الكائنة بالطابق الرابع والتى تغطيها الأخشاب بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، إن الحريق كان بسب ماس كهربائي أتى على كل محتويات الشقة والأجهزة تم تدميرها حتى انفجرت أنبوبة البوتاجاز وكانت النيران تتساقط من سقف الشقة على الأرض.

وأضاف الأب، أن نجله لم يفرح بلبس العيد الذى اشترته والدته له ولبس الكفن بدل من لبس العيد وملحقش يفرح بيه، مشيرا إلى أن ابنه توفي إثر الاختناق بالدخان، حيث كان بالشقة بمفرده، وذهبت والدته لشراء دواء من الصيدلية وعندما عادت وجدت الحريق اشتعل بكل الشقة.



كان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العقيد أحمد الشعراوي مأمور قسم قليوب، بنشوب حريق بشقة في منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة قليوب البلد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق وتم الدفع ب 3 سيارات إطفاء بإشراف العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة؛ حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتبين نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بالعقار وجميع محتويات الشقة والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمفروشات، وأتت النيران على كل محتويات الشقة، وأسفر الحريق عن وفاة الطفل "أحمد إ.ر" 3 سنوات و6 أشهر، وإصابة والده بقدمه وتم عمل إسعافات أولية له.

وواصلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء من جهودها فى عمليات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى المناطق والمنازل المجاورة، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى قليوب التخصصى تحت تصرف النيابة العامة والتي أمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.