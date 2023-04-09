الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المصريين الأحرار يشارك احتفالية أكاديمية الحوار بمرور أربعين عاما للتبادل الثقافى المصرى- الألمانى

عصام خليل رئيس حزب
عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

شارك حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، احتفالية مرور 40 عامًا على تأسيس التبادل الثقافي المصري - الألماني الذي نظمته الأكاديمية الدولية للحوار – التابعة لمجلس الحوار بالكنيسة الإنجيلية بالتعاون مع مجمع الإنجيليين دري ايش الألمانية، وذلك بمقر سنودس النيل الإنجيلي.

 

وشهد الاحتفال حضور الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، والدكتور القس ثروت قادس رئيس مجلس ادارة الاكاديمية الدولية للحوار ورئيس الوفد الألماني المصري للشباب، والقس كمال رشدي رئيس سنودس النيل الإنجيلي، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي، كما شمل حفل إفطار رمضاني تشاركه المصريين والألمان.


كما شارك الأحتفال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، الذى جاء للتهنئة والترحيب بالوفد الألماني الزائر، وحضر فعاليات الاحتفال نيابة عنه الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب ورئيس اللجنة الأقتصادية، وريمون ناجى عضو المكتب السياسي ومدير المركز الإعلامي، وحضر الاحتفال عددا من الشخصيات البرلمانية ورجال الدين ورجال المجتمع المدني.

 

وتحدث خلال الاحتفال الدكتور ثروت قادس عن النموذج الذي استهدفه خلال السنوات الأربعين الماضية لتوطيد العلاقات ومد جسور التعاون والتعارف بين الشباب المصري والألماني من خلال برامج التبادل والذي أثمر الكثير من أواصر العلاقات بين الأجيال والبلدين.

 

من جهته ألقت الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب كلمة، خلال الاحتفال أشادت بالجهود المبذولة بصدد بناء جسور التعاون والتعارف بين المجتمعات من خلال دور الحوار البناء والرصين وبخاصة من أجيال الشباب لنقل الخبرات والمعرفة.

 

وقالت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب يدعم الفكرة بقوة ويحث أن تمتد لتشمل بلدان العالم أجمع وليست ألمانيا فحسب أو أوروبا بهدف الانفتاح المباشر على العالم بما يضمن التعارف والتبادل والتنوع الذي يثري التعامل بين الأجيال.

 

وأضافت، أن الحزب يسعد بالحضور والمشاركة ويعرض مساهمته في توفير تدريبات للشباب المشاركين في برامج الحوار على الصعيدين المصرفي والمجتمعي لتعضيد المبادرة الرائدة والإسهامات في تعزيز تصحيح الصورة الحقيقة للدولة المصرية والتعارف العميق بين الثقافات.

 

من جهته ألمح الدكتور ثروت قادس رئيس الأكاديمية الخاصة بالحوار، بأن النموذج سوف يشهد تطويرا وسوف يكون هناك جولات في ايطاليا والعديد من البلدان خلال الفترة المقبلة.

 

وتقدم "قادس"  باسم مجلس الحوار بالشكر والتقدير باللغتين العربية والألمانية لحزب المصريين الأحرار  والحضور على المشاركة وحرصهم على التعاون المثمر.

الدكتور القس ثروت قادس الدكتورة هبة واصل الدكتور عصام خليل القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية المجتمع المدنى المصريين الأحرار حفل إفطار رمضاني حزب المصريين الأحرار

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