السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«قومي المرأة» ببني سويف يواصل «أمسيات الأسرة المصرية» بقرية طوة

الأمسية
الأمسية

يواصل المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» خلال شهر رمضان الكريم تنظيم "أمسيات الأسرة المصرية "،  بقرية طوة التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، وذلك ضمن القرى التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك حرصًا من المجلس على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، واستهدفت الأمسية 250 طفلًا، 250 سيدة، 200 رجلًا.

وقالت نرمين محمود، مقررة  فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إن الأمسيات تشمل عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الأراجوز، والعرائس المتحركة "فصيلة ورشيدة"، بهدف تشكيل حوار تفاعلي مباشر مع الجمهور، كما تشمل الأمسيات وأغاني وطنية، وعلى هامش العروض، يتم تنظيم ورش ورسم وتلوين ورسم على الوشوش للأطفال.

وأضافت مقررة  فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، أن الأمسيات الرمضانية بدأت خلال الفترة من 29 مارس الماضي وحتى 17 أبريل الجاري، وتهدف إلى تقديم رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من خلال عروض وأنشطة مختلفة: حيث سيتم عقد تلك الأمسيات أيام ( السبت، الإثنين، الأربعاء من كل أسبوع)، حيث بدأت الأربعاء الماضي 29 مارس بقرية بني زايد، والسبت أول أبريل بقرية دلاص، وصفط راشين يوم 3 أبريل، وبهبشين يوم 5 أبريل، وطوه اليوم السبت 8 أبريل، وغياضة الغربية يوم 12 أبريل، وأشمنت يوم 15 أبريل، وطحا البيشة يوم 17 أبريل.

فيما وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بتقديم التيسيرات اللازمة لاستئناف الأمسيات الرمضانية، ضمن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار"، والتي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 

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IMG-20230408-WA0053
IMG-20230408-WA0056
IMG-20230408-WA0056
الاسرة المصرية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بني سويف حملات التوعية

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