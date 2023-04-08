السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على مواعيد غلق دير سانت كاترين خلال شهر أبريل

دير سانت كاترين
دير سانت كاترين

أعلنت غرفة شركات السياحة أنها تلقت خطاب من وزارة السياحة والآثار عن مواعيد غلق دير سانت كاترين أمام الزائرين خلال  شهر أبريل الجاري.

مواعيد غلق دير سانت كاترين 

وقد بدأ غلق دير سانت كاترين أمام الزائرين منذ أمس الجمعة للاحتفال بعيد  بشارة العذراء مريم كما تم غلقة اليوم السبت بسبب الاحتفال بسبت لعازر.

كما سيتم غلق دير سانت كاترين يوم الأربعاء الموافق الثانى عشر من شهر أبريل بسبب  الأربعاء العظيم  كما سيغلق يوم الخميس الثالث عشر من شهر أبريل الذى يتزامن مع  خميس العهد.

كما ستغلق الزيارة عن دير سانت كاترين يوم  الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر ابريل بسبب الجمعة العظيمة وايضا  السبت الموافق الخامس عشر من شهر ابريل بسبب سبت النور.

كما سيتم غلق الدير أمام الزائرين يوم الإثنين الموافق السابع عشر من شهر أبريل الذى يتزامن مع  ثاني أيام عيد القيامة المجيد، والأربعاء الموافق التاسع عشر من شهر ابريل الذى يتزامن مع  عيد القديسين السينائيين والطور.

 

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