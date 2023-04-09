الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأحد 9 أبريل 2023 بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم الاحد
سعر الذهب اليوم الاحد 9 ابريل 2023 بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر هو الموضوع الأكثر أهمية عند المصريين بعد وصوله لأسعار فلكية جعلتهم يبحثون عن سعره بشكل يومي.

سعر الذهب اليوم الأحد 9 أبريل 2023 بدون مصنعية

نعرض لكم في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأحد 9 أبريل 2023 بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 24

2474.25 جنيه بيع.

2457.25 جنيه شراء.

محققا انخفاض جديد بقيمة 5.75 جنيه.


سعر الذهب عيار 22
2268 جنيهًا للبيع.
2252.5 جنيه شراء.
محققًا انخفاضًا قدره 5.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 21
 

2165 جنيهًا للبيع.
2150 جنيهًا للشراء.
بانخفاض قدره 5 جنيهات.

 

سعر الذهب عيار 18


1855.75 جنيه بيع.
1842.75 جنيه شراء.
بانخفاض 4.25 جنيه.

 

سعر جرام الذهب من عيار 14
1443.25 جنيه بيع.
1433.25 جنيه شراء.
بانخفاض مقداره 3.25 جنيه.

تراجع أسعار الذهب عالميًا عند مستوى 2.023 دولار للأوقية

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سعر جرام الذهب من عيار 12
1237.25 جنيه بيع.
1228.5 جنيه شراء.
بانخفاض قدره 2.75 جنيه.


سعر جرام الذهب من عيار 9
927.75 جنبه بيع.
921.5 جنيه شراء.
بانخفاض قدره 2.25 جنيه.

 

سعر الجنيه ذهب 


17320 جنيهًا للبيع.
17200 جنيه للشراء.
بانخفاض قدره 40 جنيهًا.

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