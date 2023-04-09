سعر الذهب اليوم في مصر هو الموضوع الأكثر أهمية عند المصريين بعد وصوله لأسعار فلكية جعلتهم يبحثون عن سعره بشكل يومي.

سعر الذهب اليوم الأحد 9 أبريل 2023 بدون مصنعية

نعرض لكم في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأحد 9 أبريل 2023 بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 24

2474.25 جنيه بيع.

2457.25 جنيه شراء.

محققا انخفاض جديد بقيمة 5.75 جنيه.



سعر الذهب عيار 22

2268 جنيهًا للبيع.

2252.5 جنيه شراء.

محققًا انخفاضًا قدره 5.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 21



2165 جنيهًا للبيع.

2150 جنيهًا للشراء.

بانخفاض قدره 5 جنيهات.

سعر الذهب عيار 18



1855.75 جنيه بيع.

1842.75 جنيه شراء.

بانخفاض 4.25 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 14

1443.25 جنيه بيع.

1433.25 جنيه شراء.

بانخفاض مقداره 3.25 جنيه.

سعر جرام الذهب من عيار 12

1237.25 جنيه بيع.

1228.5 جنيه شراء.

بانخفاض قدره 2.75 جنيه.



سعر جرام الذهب من عيار 9

927.75 جنبه بيع.

921.5 جنيه شراء.

بانخفاض قدره 2.25 جنيه.

سعر الجنيه ذهب



17320 جنيهًا للبيع.

17200 جنيه للشراء.

بانخفاض قدره 40 جنيهًا.