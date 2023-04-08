مع ختام تعاملات السبت.. استقرار نسبي في أسعار الذهب بالأسواق المحلية

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للاسعار المحلية.

أسعار الذهب اليوم



قال فادي كامل، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية ، إن أسعار شهدت حالة من الهدوء والاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت، حيث تحرك جرام الذهب عيار 21 متراجعًا بقيمة 5 جينهات، ليختتم تداولات اليوم عند مستوى 2.165 ألف جنيه.



أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 يتداول عند سعر 2.475 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 18 يتداول عند سعر عند 1.856 ألف جنيه، وجرام الذهب عيار 14 يتداول عند سعر 1.444 ألف جنيه، ويبلغ سعر أوقية الذهب نحو 77.950 ألف جنيه، ويبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.320 ألف جنيه.



أشار إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 38 دولارًا، وبنسبة 2 % بالبورصة العالمية، في ختام تداولات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، حيث سجلت مع بداية تداولات الأسبوع نحو 1970 دولارًا، وراتفعت إلى 2030 دولارًا، واختتمت تداولات مساء أمس الجمعة عند 2008 دولارًا.



أضاف، أن أسباب الارتفاع تعزي إلى قرار بعض مُنتجي النفط في أوبك + خفض الإنتاج حتى نهاية العام، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، أدت لتراجع الدولار، وعززت من قوة الذهب، وسط حالة من الضبابية وعدم يقين دفعت المستثمرين للذهب للتحوط كملاذ آمن وقت الاضطرابات الاقتصادية.

وتشهد اسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية العالمية وتداعيات أزمة التضخم العالمي.