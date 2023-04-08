السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تراجع أسعار الذهب عالميًا عند مستوى 2.023 دولار للأوقية

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب عالميًا عند مستوى 2.023.90 دولار للأوقية، اليوم السبت؛ بسبب بيانات سوق العمل الأمريكي التي من المقرر تصدر خلال ساعات وسيكون المحرك الرئيسي للدولار الأمريكي أمام العملات الأجنبية الأخرى، وسوق الذهب وأسواق الأسهم. 

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية تراجعًا قدره 0.57 % إلى 2.023.90 دولار للأونصة في التعاملات الآسيوية. 

وسجل الذهب الأمريكي ارتفاعا قدره 0.03% إلى 2.008.70 دولار للأونصة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى سجل البلاتين خسائر بنسبة 0.48%، ليصل إلى 1.049.15 دولار.

وارتفع البلاديوم بنسبة 2.79% إلى 1.465.00 دولار، بعد أن وصل في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 24 مارس 2022 عند 2550.58 دولار، وارتفعت الفضة بنسبة 0.37% إلى 25.130 دولار، وسجل النحاس ارتفاع بنسبة 0.64%، ليصل إلى 40122 دولارًا، مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات من روسيا أكبر منتجيه.

الذهب
الذهب
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