السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يصدر بيانًا بشأن أزمة مباراة الهلال السودانى بدورى أبطال إفريقيا

الأهلي
الأهلي

أصدر النادي الأهلي بيانًا بشأن أزمة مباراة الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال الأهلي إنه حرص وهو يضع المصلحة العُليا للوطن أولًا، الحفاظ على العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين الشقيقين المصري والسوداني، والرد على تناول بعض وسائل الإعلام لمعلومات غير صحيحة، عقب مباراة الأهلي والهلال مساء السبت الماضي في ختام دور المجموعات بدوري الأبطال.

وقام النادي برفع الأمر كاملًا إلى مؤسسات الدولة المعنية، وأرسل خطابًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أوضح فيه كل الحقائق.

وجاء رد النادي الأهلي بعد شكوى النادي السوداني ضد القلعة الحمراء في "كاف" بعد الأحداث التي شهدتها مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والاشتباكات التي حدثت بين لاعبي الفريق.

الاهلى الهلال السوداني بيان الأهلي دورى ابطال افريقيا

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