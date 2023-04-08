السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17.. أسرة الإمام الشافعى تعزى حُسن فى وفاة زوجها

أسرة الإمام الشافعى
أسرة الإمام الشافعى تعزى حُسن فى وفاة زوجها

تتجه كاميرا المخرج السورى الليث حجو فى الحلقة الـ17 من مسلسل رسالة الإمام، الذى يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والذي يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي، إلى منزل حُسن صاحبة الدكان، حيث تستقبل المعزين فى وفاة زوجها "الحبيب"، حيث ترتدى الثياب السوداء حزنا عليه، وتقف لاستقبال المعزيات فى وفاة زوجها. 

وتقدم أسرة الإمام الشافعى العزاء فى وفاة زوج حُسن، حيث تقوله لها فاطمة ابنة الإمام "صبرك الله ياست حُسن"، فتقول لها حُسن: حبيب كان زوجى وابنى وحبيبى، وكل شىء ولكنه فجأة سابنى وراح، سابنى وكثر قلبى، ثم تقوم فاطمة ابنة الإمام الشافعى بأخذ "حسن" فى حضنها وتحاول تهدئتها والتخفيف عنها . 

 

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 17 

يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC  في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

 

قصة مسلسل الإمام الشافعي

وتدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إلعادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.

"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو وآخرين يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

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