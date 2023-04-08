السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية اليمني: السعودية لم تغلق بابها للحوار مع الحوثيين

أحمد عوض بن مبارك،
أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني

كشف أحمد عوض بن مبارك،  وزير الخارجية اليمني، عن تأثير الاتفاق الذي تم توقيعه بين السعودية وإيران على ما يدور في اليمن، قائلا: " الإشكال في اليمن داخلي وله تأثيرات  إقليمية، لكن أساس الإشكال في اليمن هو يمني يمني، له جذوره الداخلية التي إذا لم تعالج بين اليمنيين أنفسهم، فلن تعالج المشكلة اليمنية". 

وأضاف وزير الخارجية اليمني  خلال حواره ببرنامج لقاء خاص، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، الذي يقدمه الإعلامي تامر حنفي،  أن الاتفاق السعودي الإيراني الذي تم في بكين ستكون له تأثيرات إيجابية، إن انعكس فعليا وعمليا وتحول إلى واقع، لافتاً إلى أنه طوال الفترة الماضية، فإن إيران كانت تلعب دور سلبياً بإذكاء الفتنة وتمويل الحوثي، وتعطيل أي جهود سلام نفترب منها، حيث كان يوجد دور إيراني سلبي .

وأشار إلى أن إيران تستخدم الملف اليمني كغيره من الملفات في مفاوضاتها، سواء في مفاوضات الملف النووي أو في غير ذلك من قضايا. 

وأوضح أنه عندما تحقق هذا الاتفاق بين الأشقاء بالمملكة العربية السعودية وإيران، تم الترحيب به رسميا من الجانب اليمني، معقباً: "قلنا بأن هذا مؤشر إيجابي سيساعد في توفير بيئة إقليمية مناسبة تدفع بجهود السلام، ونتمنى أن ينعكس هذا على الملف اليمني قريباً".

وأكد أنه يوجد مباحثات بين السعودية والحوثيين لإعادة إحياء الهدنة، لافتا إلى أن السعودية لم تغلق بابها للحوار مع الحوثيين 

 

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