السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

تطور الفن الشعبي عبر العصور في احتفالية رمضانية بثقافة أسيوط

ليالي رمضان الثقافية
ليالي رمضان الثقافية والفنية

شهد قصر ثقافة أسيوط احتفالية ثقافية وفنية، ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم وسط الصعيد الثقافي.

بدأت فعاليات الاحتفالية بتقديم نبذة تعريفية عن فعاليات برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة أسيوط للشاعر هيثم الأصيل، كما قدم الشيخ أحمد مصطفى حسن مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية، وأقيمت ورشة فنية للأطفال للفنانة إيمان حسن والتي قدمت شرحا مفصلا عن مبادئ الرسم البسيطة للأطفال وتم التعبير عن فانوس رمضان.

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شهد الاحتفالية ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بأسيوط، ونخبة من أدباء وفناني ومثقفي محافظة أسيوط.

وتضمنت الفعاليات ورشة ألعاب شعبية قدمتها مرفت أمين وعلاء الدين عبد المالك، بجانب ورشة خزف قدمتها الفنانة نشوى أحمد، وورشة أشغال فنية قدمتها الفنانة صفاء حمدان، والفنانة عزة عبد المنعم، بجانب مجموعة من الأفلام الكرتونية الممتعة للأطفال قدمها صلاح كامل من خلال عروض سينما الأطفال بالقصر، وشهدت الاحتفالية ورشة حكي للأطفال بعنوان "كليلة ودمنة" قدمها الأديب شعبان المنفلوطي، وقدم الدكتور أحمد مصطفى محاضرة تثقيفية بعنوان "انتصارات العاشر من رمضان" تحدث بها حول أهمية دور المرأة في نصر العاشر من رمضان العظيم، كما تناول الحديث عن بطولة الجيش وكيف واجه الجنود البواسل العدو واسترداد سيناء لمصرنا الحبيبة.

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في المجال الثقافي عقدت محاضرة بعنوان "تطور الفن الشعبي عبر العصور" للدكتور وجدي رفعت والذي تناول الحديث حول مفهوم الفن الشعبي في مصر وتطوره عبر الأزمان وتشكيله لوجدان الشعب المصري والتأثر بالفن الشعبي، وقد شهدت الاحتفالية أمسية شعرية شارك فيها نخبة من أدباء الصعيد منهم الشاعر أحمد الشافعي رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بثقافة أسيوط الجديدة والشاعر محمد فرغلي العريان حيث قدموا مجموعة من القصائد الشعرية ذات الطابع الرمضاني، وتخللت الاحتفالية مسابقات ثقافية متنوعة تنافس الأطفال فيها على الإجابات الصحيحة، وتم تكريم الفائزين بجوائز رمزية قدمها محمود فراج، بجانب تقديم عروض مسرح العرائس وعروض عرائس الماريونيت التي نالت إعجاب الأطفال بإشراف الفنان مايكل يعقوب والفنان حمدي قطب والفنان عمرو عبد النبي.

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وفي سياق آخر استقبل قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر رواد مكتبة مصر العامة، وبدأت فعاليات الزيارة بالسلام الوطني تلاها كلمة ترحيبية لأحمد حمزة مدير القصر الذي أكد ضرورة الاهتمام بالقراءة وما لها من تأثير على القارئ بين الماضي والحاضر وتجعله يتطلع نحو المستقبل وآماله، كما تمكن القارئ من العيش في مختلف العصور وتمنح القراءة المرء المعرفة عن أحوال الأمم السابقة، وقدمت هاجر محروس مدير مكتبة مصر العامة فرع أسيوط نبذة تعريفية عن مكتبة مصر العامة المتنقلة والتي تم الدفع بها لنشر الوعي الثقافي في المناطق الأكثر احتياجا وأهمية التعاون بين المكتبة والقصر لنشر الوعي الثقافي والفكري وتقديم أفضل الخدمات الثقافية للمناطق النائية، تضمنت فعاليات الزيارة تفقد مكتبة الطفل وتم عمل ورشة حكي لقراءة بعض القصص ومناقشة الأهداف التي تحتويها ثم تفقد قاعة الهوايات والأنشطة بجانب تقديم عروض سينمائية وأفلام وثائقية عن معالم أسيوط السياحية، وبعض المسابقات الرمضانية في بهو القصر.

ليالي رمضان الثقافية والفنية قصر ثقافة اسيوط إقليم وسط الصعيد الثقافي الفنان هشام عطوة الهيئة العامة لقصور الثقافة

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