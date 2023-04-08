إصابة 6 أشخاص تصادم وانقلاب سيارات بالمنيا

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ملاكي، ووقوع 3 حوادث تصادم بأماكن متفرقة داخل محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن الحوادث المحاضر اللازمة وتم التحفظ على المركبات المتسببة في تلك الحوادث تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية، أعلى كوبري الأخصاص بمدينة المنيا، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة محمد فتحي 22 عاما، موظف، تم نقله إلي المستشفي مصابا بسحجات وكدمات.

كما تلقي مدير الأمن بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي السريع مصر أسوان، أمام قرية البرجاية بمركز المنيا، مما أسفر عن إصابة كل من: أماني حسن، 25 عاما، حسام حسن 27 عاما، مازن محمد جمال 3 أشهر، يقيمون بمركز مغاغة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا باصطدام سيارة مجهولة فرت هاربة بشخص يدعى عماد ثابت، 59 عاما، بسبب السرعة بالقرب من محور سمالوط غرب، وتم نقله للمستشفى للعلاج وتكثف إدارة البحث من جهودها لضبط السيارة وقائدها الهارب.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل بالطريق الزراعي أمام قرية البيهو بمركز سمالوط، مما أسفر عن إصابة طه عز الدين، 14 عاما، مقيم بمدينة سمالوط، باشتباه كسر بالفخذ، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.