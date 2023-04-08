مسلسل جعفر العمدة الحلقة 17.. صدمة "جعفر" بعد علمه بزيارة "وداد" لـ"شوقي" في السجن

شهدت الحلقة 17 من مسلسل جعفر العمدة، العديد من المشاهد المهمة ومنها قيام “عايدة” التي تجسد دورها الفنانة زينة بخبار زوجها "جعفر" الفنان محمد رمضان عن السبب الذي دفع “وداد” لضربها على رأسها في الحلقة السابقة.

وقالت عايدة لـ جعفر إن السر وراء قيام وداد بضربها على رأسها بسبب رؤيتها في سجن الرجال أثناء زيارة والدها “عاصم” الذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد، واكتشافها أنها تزور “شوقي فتح الله” في محبسه وهو أكبر أعداء عائلة “جعفر” وأنها بهذه الطريقة تخون زوجها “سيد" الذي يجسد دوره الفنان أحمد فهيم.

وطلب "جعفر" من “عايدة” أن لا تخبر أحدا بأن “وداد” تزور “شوقي فتح الله” في السجن لعدم حدوث مشاكل داخل بيت العائلة خاصة وأن “وداد” تركت المنزل بشكل مفاجئ ولم يعلم أحد أين ذهبت ووافقت “عايدة” على طلب “جعفر”.

مواعيد عرض الحلقة 16 من مسلسل جعفر العمدة

وتعرض الحلقة 16 من مسلسل جعفر العمدة مساء اليوم السبت وذلك عبر شبكة قنوات DMC الفضائية بالإضافة إلى منصة WATCH IT الرقمية وذلك في التوقيتات التالية:

قناة دي ام سي دراما

البث الأول في تمام الساعة السادسة والربع مساء عقب اذان المغرب مباشرة.

الإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة 12 ظهر اليوم التالي.

قناة دي ام سي العامة

البث الأول في تمام الساعة العاشرة والربع مساء.

الإعادة الأولى في تمام الساعة 5 صباحا.

الإعادة الثانية في تمام الساعة 9.45 صباحا.

منصة واتش ات الرقمية

تعرض الحلقة عبر منصة واتش ات الرقمية الساعة 6.20 مساء.

جعفر العمدة مسلسل اجتماعي تدور أحداثه في حي شعبي، حول جعفر العمدة "محمد رمضان" وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أو أصابه مكروه.

جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان وزينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.