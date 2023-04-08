السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مكنتش فاضية".. علا غانم تكشف سبب استمرار زيجتها 17 عامًا رغم الخلافات مع زوجها

علا غانم
علا غانم

كشفت الفنانة علا غانم، سر استمرار زواجها الحالي لمدة 17 عامًا وذلك رغم الخلافات الكبيرة بينهما، مؤكدة أنه لانشغالها الشديد لم يكن لديها وقتًا للانفصال عنه.

وقالت خلال لقائها في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "النهار"، إنها أقامت مع زوجها 8 أو 9 أشهر في 6 سنوات، وكان ذلك بالولايات المتحدة الأمريكية.

سبب إقامتها في أمريكا

وتابعت: "جاء زوجي للإقامة في أمريكا لأنه علم تمامًا بأني منشغلة في أعمالي الفنية، كنت منشغلة في تحقيق أهدافي، استمريت في هذه الزيجة 17 سنة لأنني كنت مشغولة طوال الوقت، قعدت 12 سنة معنديش وقت أتخانق، اتخانقت أول سنة، بس بعد كده مكنتش فاضية ومكنتش بسأل هو فين، دي مش حياة طبيعية، ومكنتش فاضية أطلق".

وأشارت خلال الحلقة، إلى أنها قامت بتأجير منزل له بالولايات المتحدة حتى يقيم فيه بعيدًا عنها.

علا غانم الخلافات الولايات المتحدة الامريكية الزيجة تأجير منزل

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