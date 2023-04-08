وزير الخارجية اليمنى: لا نريد أن يحدث التباس فى العلاقة بين مصر واليمن

قال أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية اليمني، إن هناك عشرات الآلاف من اليمنيين يذهبون إلى مصر للعلاج.

وأضاف وزير الخارجية اليمني، خلال حواره ببرنامج لقاء خاص، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، الذي يقدمه الإعلامي تامر حنفي، أنه لم يكن هناك موقف مصري تجاه زيارتي لأديس أبابا، معقبًا: "نحن على تنسيق وثيق مع أشقائنا في مصر".

وتابع: "لا أريد أن يحدث التباس في العلاقة بين مصر واليمن"، مشيرًا إلى أن علاقة اليمن بمصر ليست فقط علاقة رسمية، وإنما أيضًا لنا علاقة مع الناس والشعب، متابعًا: "لا أريد مطلقًا أن يكون هناك أي التباس مع أي مواطن مصري بسيط"، مؤكدًا أن اليمن يبادل مصر الوفاء بالوفاء.

زيارة وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك إلى مصر

جدير بالذكر، أن وزير الخارجية سامح شكرى استقبل وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد بن مبارك.

وبحث الوزير سامح شكرى ونظيره اليمني العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها ومتابعة آخر التطورات في اليمن.