"حياة كريمة" تشارك "صيدلية" فى فعل الخير وتسدد مديونيات غير القادرين

حرص أيمن مصطفى، مقدم برنامج "حياة كريمة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، على وضع مبلغ مالي في صندوق خيري داخل إحدى الصيدليات المعروفة بأحد المناطق الشعبية.

"حياة كريمة"

وقالت الدكتورة نعمة عبدالله، صاحبة الصيدلية، إنها لا تحب فكرة الدين على الأدوية على الإطلاق، ولهذا جميع غير القادرين في المنطقة يتوجهوا إلى شراء الأدوية اللازمة لهم بالمجان، معبرة: "طالما مش معاك فلوس تاخد العلاج بالمجان".

وتابعت: "عاملين صندوق في الصيدلية اسمه صندوق الخير، اللي من خلاله كل العاملين في الصيدلية بيضعوا فيه مبلغ مالي بداية كل شهر بناء على قدرة كل شخص، كمان الخدمات اليومية السريعة في الصيدلية زي جهاز الضغط والسكر بالمجان للجميع".

الخدمات اليومية السريعة

وقام برنامج "حياة كريمة" بوضع مبلغ مالي في صندوق الخير لتغطية طلبات أكبر عدد ممكن من الذين ليس لديهم القدرة على شراء الدواء بهذه المنطقة، كما تم منح الدكتورة نعمة ميدالية أبطال حياة كريمة، وذلك لمجهودها العقلي والخيري في خدمة أبناء منطقتها.