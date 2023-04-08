السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مستقبل وطن: مبادرة «هنفطر ونفرح أهالينا» تأتي في إطار دور الحزب لدعم المواطنين

جانب من الحضور
جانب من الحضور

قال محمد سعيد هلال، أمين حزب مستقبل وطن بمركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، أن مبادرة «هنفطر ونفرح أهالينا» التي ينظمها الحزب اليوم السبت برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام للحزب، زعيم الأغلبية البرلمانية، والنائب عادل ناصر أمين الحزب بالجيزة، والنائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم بالجيزة، والتي تعد أكبر حفل إفطار رمضاني يتم تنظيمة، أن المبادرة تأتي فى إطار المسؤولية المجتمعية التي يتحملها الحزب مع الدولة تجاه المواطنين .

وقال هلال في تصريح خاص، إن هذه المبادرة تساهم في زيادة حالة الترابط بين الأحزاب والمواطنين في الشارع المصرى .

وأكد أمين الحزب بأبو النمرس، أن مستقبل وطن يلعب دور كبير في خدمة المواطنين في محاولة لرفع كاهل الأعباء عنهم وذلك من خلال كافة المبادرات المختلفة التي يتم تنظيمها بشكل مستمر على مستوى الجمهورية .

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افطار رمضان الاغلبية البرلمانية المهندس أشرف رشاد الشريف النائب عبد الوهاب خليل أمين حزب مستقبل وطن مركز ومدينة أبو النمرس مدينة الشيخ زايد مجلسي النواب والشيوخ

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