السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توزيع 50 ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم خلال النصف الأول من رمضان بالمترو

المترو
المترو

انتهت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بمترو الأنفاق، خلال منتصف شهر رمضان المبارك من توزيع خمسين ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم بالتعاون مع بنك الطعام المصري.

وقال متحدث مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي بكير، إن وجبة الإفطار الخفيفة تحتوى على زجاجة مياه وعلبة عصير وباكو بسكويت بالعجوة ويتم توزيع الوجبات الخفيفة يوميا بعدد ٣٦٠٠ ثلاثة آلاف وستمائة وجبة على الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب؛ حيث أن التوزيع يتم داخل المحطات التبادلية لخطوط المترو والأكثر كثافة "الشهداء - أنور السادات  - العتبة - جمال عبدالناصر - شبرا الخيمة - الجيزة".

وأوضح أنه بالتعاون مع جمعية البر والتقوى يتم توزيع خمسمائة وجبة يوميا لإفطار صائم يوميا بمحطتى "المرج الجديدة - عين شمس" بالخط الأول.

مترو الأنفاق الإنتهاء من توزيع خمسون ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم خلال منتصف شهر رمضان المبارك بعدد من محطات المترو التبادلية الأنفاق خلال منتصف شهر رمضان المبارك إستمرار لتعليمات الفريق مهندس كامل الوزير وزير

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