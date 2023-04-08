توزيع 50 ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم خلال النصف الأول من رمضان بالمترو

انتهت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بمترو الأنفاق، خلال منتصف شهر رمضان المبارك من توزيع خمسين ألف وجبة خفيفة لإفطار صائم بالتعاون مع بنك الطعام المصري.

وقال متحدث مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي بكير، إن وجبة الإفطار الخفيفة تحتوى على زجاجة مياه وعلبة عصير وباكو بسكويت بالعجوة ويتم توزيع الوجبات الخفيفة يوميا بعدد ٣٦٠٠ ثلاثة آلاف وستمائة وجبة على الركاب المتواجدين بالمحطات وداخل القطارات وقت أذان المغرب؛ حيث أن التوزيع يتم داخل المحطات التبادلية لخطوط المترو والأكثر كثافة "الشهداء - أنور السادات - العتبة - جمال عبدالناصر - شبرا الخيمة - الجيزة".

وأوضح أنه بالتعاون مع جمعية البر والتقوى يتم توزيع خمسمائة وجبة يوميا لإفطار صائم يوميا بمحطتى "المرج الجديدة - عين شمس" بالخط الأول.