اعترافات عامل مزق جسد زوجته بمصر القديمة: «عايزة لبس العيد»

استمعت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم السبت، إلى اعترافات عامل، طعن زوجته بسبب خلافات مالية.

وقال المتهم إن زوجته طماعة ومادية ودائمًا تطلب منه الأموال بطريقة مستفزة وتعايره بتوقفه عن العمل مؤخرًا، ويوم الواقعة نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب ضيق الحال مع شهر رمضان الكريم ومصرفاته، ما زاد من المشاجرة هي معايرتها له بسبب تأخره في شراء ملابس العيد لأطفاله، فلم يشعر بنفسه سوى وهو يطعنها بسكين المطبخ، مؤكدًا أنه لم يكن في حالته الطبيعية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة، مفاده وصول سيدة مصابة بطعنة بـ"سكين" فى ظهرها لأحد المستشفيات بمنطقة مصر القديمة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن السيدة مصابة بطعنة نافذة في الظهر وحالتها حرجة.

وبعمل التحريات تبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة وبإعداد الأكمنة اللازمة ضبط المتهم، وتبين أنه أقدم علي طعنها بسبب خلافات زوجية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.