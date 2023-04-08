السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لجنة ترشيح رؤساء الجامعات تقابل المرشحين لرئاسة جامعتى كفرالشيخ وجنوب الوادى

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

واصلت اللجنة المُختصة والمُشكلة بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ورئيس اللجنة، أعمالها لاختيار المُرشحين لرئاسة جامعتي كفرالشيخ وجنوب الوادي.

الجدير بالذكر أن اللجنة كانت قد قابلت المُرشحين لرئاسة جامعتي سوهاج والوادي الجديد، يوم الإثنين الموافق ٢٠ فبراير الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعة بنها يوم الخميس الموافق ٢ مارس الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعتي عين شمس ومطروح، يوم الخميس الموافق ٩ مارس الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعة دمياط يوم السبت الموافق ١١ مارس الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعة دمنهور يوم الخميس الموافق ١٦ مارس الماضي، ثم قابلت المُرشحين لرئاسة جامعتي مدينة السادات والسويس يوم الخميس الموافق ٣٠ مارس الماضي.

اجتماعها الثاني البح الأعلى للجامعات الأعلى التعليم المصري التعليم العالي التطورات الدولية

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