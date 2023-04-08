جت سليمة.. مواعيد عرض مسلسل دنيا سمير غانم على قناة CBC

موعد إعادة عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 2 على قناة CBC سؤال تداول في الساعات الأخيرة قبل عرض الحلقة لمشاهدتها ومتابعة الأحداث الجديدة.

وشهد مسلسل جت سليمة إعجاب الكثير من متابعين الدراما الرمضانية لأنه مختلف ويعرض قصة جديدة تدور حول ظهور دنيا سمير غانم في دور سليمة، ضمن مسلسل جت سليمة الحلقة 1 ، يتيمة الأب والأم وتعيش مع زوجة أبيها الراحل وشقيقها الصغير من والدتها، فيما تعاملها زوجة أبيها الراحل سلوي عثمان مثل سندريلا التي رحل والدها وتركها مع زوجته، حيث تقوم سليمة بتحضير الفطار لزوجة أبيها وابنتيها.

مسلسل جت سليمة مكون من 15 حلقة، من بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد إعادة عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 2 على قناة CBC

يبحث عشاق الكوميديا عن موعد إعادة عرض مسلسل جت سليمة الحلقة 2 على قناة CBC، وفي السطور التالية نرصد لكم التفاصيل:

وتعرض اليوم السبت الحلقة 2 من مسلسل جت سليمة للنجمة دنيا سمير غانم، على قناة cbc، الساعة 8.45 مساء والإعادة الساعة 2.45 صباحًا والساعة 2.30 ظهرًا، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11.15 مساء والاعادة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 11.15 صباحاً، بجانب عرضه على منصة Watch it الساعة 9 مساء.

قصة جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم

تدور قصة جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، خلال سليمة وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، تعمل محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهى صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

تردد قناة cbc

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11785.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

تردد قناة cbc drama