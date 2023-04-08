عرض تقارير للوحدات المحلية حول آليات ترشيد استهلاك الكهرباء بأسوان

عرضت الوحدات المحلية، تقاريرها المتعلقة بآليات ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الأحمال والإنارة بمختلف المراكز والمدن بما لا يتعارض مع الحالة الأمنية وسير الحياة اليومية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بإدخال قرارات مجلس الوزراء حيز التنفيذ بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال المتابعة اليومية لمدى التزام المبانى الحكومية والمنشآت العامة والمحال التجارية بخفض الإضاءة، وأيضاً الالتزام بتوقيتات الغلق المحددة ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، وتخفيف العبء عن المواطنين.

فيما قام حى شرق بإشراف من علاء ممدوح نائب رئيس مركز ومدينة أسوان، بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات بحى شرق حيث تم رفع ومصادرة 320 حالة إشغال مختلفة، كما تم تحرير عدد من المحاضر اللازمة، فيما تم إزالة تعديات فى المهد بواقع مختلفة على مساحة إجمالية 450 م2 تقريباً.

وفى سياق آخر تمت أعمال السيطرة على حريق كبير إندلع بالهيش والزراعات الجافة بأحد الأخوار الجبلية خلف عمارات الأوقاف بحى الصداقة الجديد.





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