السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل ما تسافر| مواعيد قطارات القاهرة - الزقازيق فى رمضان

قطار
قطار

يتسأل عدد كبير من المواطنين على مواعيد قطارات الاسباني والدرجة الثالثة والمكيفة بخط القاهرة - الزقازيق، والعكس، وذلك خلال شهررمضان، وتسلط الدستور الضوء على أبرز المواعيد الخاصة بقطارات القاهرة - الزقازيق والعكس


 مواعيد قطارات القاهرة - الزقازيق فى رمضان

مواعيد قطارات منوف - طنطا - القاهرة

مواعيد قطارات الـ VIP على خط القاهرة - أسوان والعكس

قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 944 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 5:40 صباحا ويصل في الساعة 7:20 صباحا.


 

قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 946 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 6:27 صباحا ويصل في الساعة 8 صباحا.


 

قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 952 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 8:25 صباحا ويصل في الساعة 9:55 صباحا.


 

قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 186 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 11:29 صباحا ويصل في الساعة 12:50 ظهرا.


 جدول مواعيد قطارات القاهرة - الزقازيق فى رمضان

 

قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 956 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 3:50 مساء ويصل في الساعة 5:25 مساء.


 


 

قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 941 وسعر التذكرة 36.4 ويتحرك في الساعة 5:15 صباحا ويصل في الساعة 6:57 صباحا.


 

قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 945 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 6:10 صباحا ويصل في الساعة 7:31 صباحا.


  مواعيد قطارات القاهرة - الزقازيق فى رمضان 2023

 

قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 955 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 2:40 عصرا ويصل في الساعة 4:13 مساء.


 

قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 957 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 3:45 مساء ويصل في الساعة 5:25 مساء.


 

قطار درجة ثانية اسبانى ودرجة ثالثة عادية محسنة رقم 959 وسعر التذكرة 36.4 جنيه ويتحرك في الساعة 7:50 مساء ويصل في الساعة 9:25 مساء.

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