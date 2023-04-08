السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 17 من "الكتيبة 101".."الإرهاب الجديد"|الجماعات التكفيرية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تحريضها

الكتيبة 101
الكتيبة 101

تُعرض اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءًا على قناة ON الحلقة الـ17 من مسلسل الكتيبة 101، وذلك بعد الأحداث المثيرة التي عرضتها حلقة أمس من المسلسل وهي الحلقة 16.

إذ عرضت حلقة أمس تنفيذ الإرهابيين هجمات كبيرة على قوات الجيش المصري ومنطقة الشيخ زويد، وبطولة الجيش والقوات المسلحة في الدفاع عن الوطن، والتصدي لهذه الهجمات.


وأظهرت الحلقة استخدام التكفيريين للسوشيال ميديا في نشر أفكارهم الإرهابية، وتنفيذ مخططاتهم، وذلك من خلال تحريض اتباعهم على ما أسموه الجهاد، باستخدام هذه الوسائل، إذ حرض التكفيري أبو دعاء من أمام جهاز "لاب توب" وعن طريق فيديو بث مباشر أفراد التنظيم أثناء تنفيذ هجومهم على الشيخ زويد بالاستمرار في هذا الهجوم بل وزيادته شدة وقسوة في سبيل دخول الجنة، ورؤية الحورعين قائلًا: "استمروا في الجهاد ..إلى الحورعين".

 

 وحول هذا الأمر يُذكر وأنه قد سبق ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مقالا يحلل فيه استخدام التكفيريون لوسائل التواصل الاجتماعي في نشر إرهابهم وتطرفهم، موضحًا أن ذلك يسمى الإرهاب الجديد New Terrorism والذي يعد شكلًا مستحدثًا من الإرهاب يرتبط بعدد من الخصائص الجديدة في معظم جوانبه، مثل: أنه غير مركزي، وهو لم يعد يقتصر على المنظمات التقليدية، التي تخوض صراعاتها وتنفذ عملياتها داخل دولة معينة، كما أن هذا الإرهاب الجديد أكثر تعقيدًا، وأكثر صعوبة في التصدي له ومواجهته مقارنة بالإرهاب التقليدي، إذ أنه أصبح أكثر سيولة، ويقوم على بنية شبكية جديدة تسهلها وتربط بينها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ويمتلك رصيدًا من البشر على استعداد لفعل أي شيء، وأن يتسبب في أشكال موسعة من الدمار والخراب.

 

ويقدم مسلسل الكتيبة 101 أحداث حقيقية حول بطولات هذه الكتيبة في منطقة سيناء، والشيخ زويد وقصصاه الواقعية التي تعكس بطولتها أمام هذا الإرهاب وهؤلاء التكفريين دفاعًا عن الوطن وأبناؤه، إذ عرفت هذه الكتيبة بتقديمها أكثر من 300 شهيد.

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