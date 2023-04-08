موعد إجازة شم النسيم 2023 للقطاع الخاص

يبحث العديد من الأشخاص حول موعد إجازة شم النسيم وعدد الإجازات الخاصة بشهر أبريل في القطاع الخاص.

تسمية شم النسيم ترجع إلى الكلمة الفرعونية "شمو" والتي تعني بالهيروغليفية القديمة عيد الخلق أو بعث الحياة، وكان المصريون القدماء يعتقدون أن ذلك اليوم يرمز إلى بدأ خلق العالم وبعث الحياة، وتعرض هذا الاسم للتحريف وأضيف إليه كلمة النسيم للدلالة على اعتدال الجو.

موعد إجازة شم النسيم 2023 رسميًا في مصر

و أصدرت الحكومة المصرية، تأكيدا بمناسبة موعد أولى العطلات الرسمية المقبلة، وهي عطلة شم النسيم، وحسب الإعلان يوافق عيد شم النسيم هذا العام الاثنين 17 أبريل وأصدر مجلس الوزراء قرارا بأن يكون هذا اليوم عطلة رسمية للعاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة عيد شم النسيم، وفق بيان المجلس.

أحد السعف 2023

يذكر أن يوم الأحد السابق على شم النسيم هو يوم أحد السعف الذي يحتفل به الأقباط، ويكسروا به الصيام الكبير.

عدد أيام إجازة عيد الفطر في مصر للقطاع الخاص 2023

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قراراً بأن يكون يوم الإثنين الموافق 17 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية وهو الموافق 26 رمضان 1444 هجرية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

إجازات رسمية في إبريل 2023

يتضمن شهر أبريل عدد من الإجازات الرسمية علاوة على العطلات الأسبوعية وأهمها التالي:

- عيد القيامة المجيد يوم الأحد 16 أبريل، ويكون عادة عطلة للبنوك والبورصة.

- عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل (لم يتقرر بعد ما هي الأيام التي ستكون عطلة رسمية بهذه المناسبة).

- عيد تحرير سيناء يوم الثلاثاء 25 أبريل وربما تضم إلى إجازة عيد الفطر أو ترحل العطلة إلى يوم الخميس 27 أبريل 2023.