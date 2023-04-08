السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق اشتعل بمحل جزارة فى العجوزة بالجيزة

جريدة الدستور

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق اشتعل بمحل جزارة في العجوزة، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا باندلاع حريق بمحل جزارة، بشارع السودان، في العجوزة، فانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من السيطرة على النيران وإخمادها، ولم يسفر الحريق عن إصابات بين العاملين بالمحل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك المحل لكشف ملابسات اشتعال الحريق، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

الحماية المدنية إخماد حريق محل جزارة في العجوزة

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إخماد حريق اشتعل بمحل جزارة فى العجوزة بالجيزة

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