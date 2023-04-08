السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«الداخلية» تكشف قضية غسل أموال بـ5 ملايين جنيه

جريدة الدستور

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة السويس، لقيامه بتكوين تشكيل عصابي، بالاشتراك مع آخرين، تخصص فى مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية، حيث تمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ«شراء الوحدات السكنية، وشراء السيارات»، وكذا إيداعه بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ «5 ملايين جنيه تقريباً».

مكافحة جرائم الأموال العامة سرقة المواد البترولية

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