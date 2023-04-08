ما زال الجراب ممتلئًا (1)

«النجاح اختيار بالطبع، وأن تستمر فيه بأدوات إبداعية ومتطورة بحسب العصر هو الأمر الأصعب» ولكن استطاعت الشركة المتحدة أن تتفوق على نفسها من خلال تقديم المحتوى المتنوع والذي يغطي كافة احتياجات المجتمع، فالبداية مع دراما رمضان هذا العام استطاعت من خلال اختيارات ذكية أن يكون هناك تنوع على شاشتها والمنصات الخاصة بها، فنجد مسلسل الإمام الشافعي الذي أعتبره اختيارًا مُبدعًا؛ لأنه ظهر في وقت صعب يختلف فيه أصحاب الحديث الملتزمين بالأحاديث النبوية والقرآن وأصحاب الرأي الآخر الذين لا يصمتون ويقتنعون دون مناقشتهم بالمنطق.

وما بين هذا وذاك نجد الإمام الشافعي وهو الذي بدوره يلعب دور حلقة الوصل بينهم بذكائه، دون تطرف فقط بالحكمة، وبالرجوع لاختيارات الشركة المتحدة نجد أن ترسيخ الدور البطولي لرجال القوات المسلحة للأجيال القادمة على رأس أولوياتها فقدمت عملًا يثري وعي المشاهد يقدم أسرارًا عن تضحيات جنودنا البواسل في معركة من أهم المعارك التاريخية والتصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية من خلال مسلسل "الكتيبة 101".

وللكوميديا نصيب من اختيارات الشركة المتحدة حيث قدمت على شاشاتها مسلسل "الصفارة" وبدوره قدم الفنان أحمد أمين فتفوق على نفسه في تقديم الكوميديا باحتراف، حيث اتجهت الشركة إلى تقديم مسلسلات الـ15 حلقة التي لا تحمل المط ولا التطويل بلا هدف، وبالفعل لاقت إعجابًا من الجمهور ورواد السوشيال ميديا أمثلة مسلسلات تحت الوصاية، مذكرات زوج، جت سليمة وغيرها.

ولا ننسى الجرعة التاريخية بمسلسل "سره الباتع" مستوحيًا عن رواية للأديب يوسف إدريس وهو دراما عصرية تاريخية أحداثها تدور بين زمنين العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر في العام 1798، حيث يشارك في البطولة أكثر من 60 فنانًا من مختلف الأجيال.

عودة الأسرة بأكملها أمام الشاشات، وتقديم ما يحترم عقلية المشاهد ضمن أهداف الشركة المتحدة بالطبع لذا كان للأطفال نصيب من خطة رمضان 2023، حيث تم تقديم أكثر من عمل للأطفال عبر قنواتها ومن بينها "يحيي وكنوز2" ويعتبر مجموعة من المغامرات المتنوعة في العصر الحديث وفي إطار تشويقي للأطفال، أما مسلسل "المحمية" فيأخذ الطفل لرحلة مليئة بالألغاز والمغامرات مع فرح وحمزة وأخيرًا "الربابة مصري" حلقات متنوعة تحكي عن النوبة ومصر القديمة وحياة كريمة ومجموعة من المشروعات القومية المختلفة وتقديمها بشكل يناسب الأطفال.

دعنا نقل إن الجراب الخاص بالشركة المتحدة ما زال مُمْتَلِئًا بكل ما يحترم المشاهد ويثري من معرفته بشكل يناسب كافة الأذواق والفئات.