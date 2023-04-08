السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«العدس» يبدأ من 48 جنيهًا للكيلو.. أسعار البقوليات اليوم السبت

العدس
العدس

شهدت أسعار البقوليات استقرارًا في الأسواق، اليوم السبت، 8 أبريل 2023.

ونستعرض في السطور التالية أسعار البقوليات، والتي جاءت كالتالي:

شهدت أسعار الفول استقرارًا، لتسجل ما بين 33 و38 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية اليوم.

وسجلت أسعار الفول المستورد ما بين 29 و31 جنيهًا في المحال التجارية.

فيما بلغت أسعار الفول المدشوش في المحال التجارية اليوم ما بين 39 و40 جنيهًا.

سجلت أسعار اللوبيا البلدي 52 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

وسجلت أسعار اللوبيا المستوردة 49 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

أما أسعار الفاصوليا البيضاء المستوردة السائبة فقد بلغت 35 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية اليوم.

وشهدت أسعار الحمص استقرارًا اليوم لتسجل ما بين 48 و52 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية اليوم.

وسجل سعر الترمس المستورد 28 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

بينما سجلت أسعار الترمس المحلي 32 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

وبلغت أسعار العدس اليوم بين 48 و50 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

فيما تراوحت أسعار السمسم بين 110 و120 جنيهًا للكيلو في المحال التجارية.

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