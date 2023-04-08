السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مهرجان رياضى فى الألعاب الترفيهية بمركز شباب كفر بدواى القديم بالمنصورة

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة

نظم مركز شباب كفر بدواى القديم التابع لإدارة شباب المنصورة، مهرجان رياضي فى الألعاب الفردية الترفيهية، على أرض ملعب مركز الشباب، ضمن خطة شهر أبريل 2023، بمشاركة الطلائع أعضاء الجمعية العمومية بمركز الشباب.


وشملت فعاليات المسابقة والمهرجان الرياضي للألعاب الترفيهية، مسابقة بين الطلائع فى شد الحبل، وأيضا مسابقة في لعبة الكراسي الموسيقية، بالإضافة إلي لعبة البالونات، ومسابقات في الجري بين الطلائع، ومسابقات في اللياقة البدنية وسط أجواء تنافسية بين الطلائع بالمركز.

 

واختتم المهرجان الرياضي للألعاب الترفيهية بمركز شباب كفر بدواي، بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير على الطلائع الفائزين في مختلف المسابقات الرياضية، فى إطار تشجيع الطلائع على ممارسة الرياضة، بحضور السيد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بالمركز، ومشرفي الأنشطة، والسادة أعضاء مجلس الإدارة بالمركز.

 

يأتي تنفيذ المهرجان الرياضي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وبتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، واشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة محمد الرفاعى مدير إدارة شباب المنصورة.

 

كما استقبلت محافظة الدقهلية فعاليات منتدي الحوار الوطني للشباب في نسخته الثانية، اليوم بنادي الحوار الرياضي، تحت شعار " شباب نحو ريادة المستقبل .. حوار من الشباب للشباب برعاية وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني " بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية " إدارة البرلمان والتعليم المدني ".

 

جاء ذلك بحضور منى جوده مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، والنائب ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة داليا الاتربي، والدكتور عماد قطارة بوزارة الشباب والرياضة، ومصطفي قطامش، ومحمد فتحي مسئول البرلمان والتعليم المدني، ووليد لطفي مسئول بإدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.
 

وشهد المُنتدى تنفيذ مجموعة من ورش العمل أدارها الاستشاري والخبير الاقتصادي الدكتور عماد قطارة، وميسر لفعاليات منتدي الحوار الوطني، حيث تم إيضاح منهجية عمل ميسري الجلسات الحوارية بالمنتدى في المحافظات فضلا عن المحاور المطروحه للنقاش وآليات تنفيذ المنتدى، خلال ورشة العمل التدريبية.

مهرجان رياضى فى الألعاب الترفيهية بمركز شباب كفر بدواى
مهرجان رياضى فى الألعاب الترفيهية بمركز شباب كفر بدواى
مهرجان رياضى فى الألعاب الترفيهية بمركز شباب كفر بدواى
مهرجان رياضى فى الألعاب الترفيهية بمركز شباب كفر بدواى
مهرجان رياضى فى الألعاب الترفيهية بمركز شباب كفر بدواى
مهرجان رياضى فى الألعاب الترفيهية بمركز شباب كفر بدواى
مركز شباب كفر بداوي القديم المنصورة مهرجان رياضي الألعاب الفردية

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