انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوى

شهد طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت.

انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت

وتلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد وصول إخطار يفيد بانقلاب سيارة نقل رقم ر س ب 5246 محملة بأسمنت على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت

وأكدت مصادر طبية أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، وأن الخسائر في الأسمنت حيث انقلب أجزاء منه على الأرض.

انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمنت

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسؤال سائق السيارة حول ملابسات وتفاصيل الحادث.