السبت 08 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الكتيبة 101" الحلقة 16.. التكفيريون بيحللون الإفطار في رمضان بدعوى الجهاد

الكتيبة 101
الكتيبة 101

رصدت الحلقة الـ16 من مسلسل “الكتيبة 101”، إفطار العناصر التكفيرية خلال رمضان بدعوى الجهاد في سبيل الله، استعدادًا لتنفيذ الهجوم على مدينة الشيخ زويد.

وأصدر التنظيم الإرهابي فتواه الشرعية التي أجازت لعناصره الإفطار لخوض المعركة التي اعتبروها تدخل تحت بند “الجهاد”.

وفي المقابل، حافظ جنود اللقوات المسلحة على صيامهم رغم عنف الهجوم المسلح الذي قادته العناصر التكفيرية على الأكمنة المحيطة بالشيخ زويد.

وعرضت حلقة اليوم الحلقة 16 من مسلسل الكتيبة 101 كذلك الهجوم شديد العنف الذي قام به التكفريين ضد قوات الجيش المصري ومدينة الشيخ زويد بالكامل بهدف السيطرة عليها بشكل كامل، وذلك باستخدام أعداد هائلة من العناصر والأسلحة من بنادق وعربات مصفحة ورشاشات جرينوف.

مسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

 

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"الكتيبة 101" الحلقة 16.. التكفيريون بيحللون الإفطار في رمضان بدعوى الجهاد

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