"قصور الثقافة" تطلق مجموعة من الورش الفنية بالفروع والأقاليم

تقدم الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، مجموعة من الورش الفنية بعدد من الفروع والأقاليم الثقافية، في إطار ليالي رمضان الثقافية والفنية للهيئة العامة برئاسة الفنان هشام عطوة، وضمن فعاليات البرنامج المركزي لوزارة الثقافة بالمحافظات.

في قصر ثقافة الأسمرات، أقيمت ورشة في فن الحلي للمدربة سعاد المهدي، قامت خلالها بتدريب المشاركين على فنيات الخرز لتكوين مجموعات لعمل العقد، إلى جانب ورشة تطريز بشرائط الساتان بقصر ثقافة السلام للمدربة ناهد سلامة، عرفت خلالها المتدربين كيفية طباعة ورسم صورة على القماش للبدء في تطريزها بشرائط الساتان وتعريفهم بأنواع الخرز المختلفة، وذلك ضمن الأنشطة المقدمة لأطفال المناطق الآمنة بديل العشوائيات.

وفي فرع ثقافة كفر الشيخ نفذت ورشة خيامية للمدربة مروه محمود عبدالعزيز بقصر ثقافة بلطيم، وفي اليوم الثاني للورشة تم تنفيذ بعض الأعمال الفنية من قماش الخيامية والخيش.

وبالتعاون مع فرع ثقافة أسوان، تم استكمال ورشة في فن الخيامية للمدربة آلاء ناصر بحديقة الشيراتون بأسوان، بجانب استكمال تطريز الشنطة برسومات زخرفية بغرزة الحشو والفرع والسلسلة.

وفي فرع ثقافة بني سويف أقيمت ورشة في فن الحلي للمدربة سارة رمضان حسن بالممشى السياحي بكورنيش النيل ببني سويف، وفي اليوم الرابع للورشة تم تعليم المتدربين كيفية عمل أشكال حلي مختلفة بالخرز.

وبالتعاون مع فرع ثقافة مطروح قدمت الإدارة ورشة فوانيس أوريجامي للمدربة نسمة جمال بالنادي الاجتماعي بمطروح، وفي اليوم الثالث للورشة تم شرح طريقة تجميع الفانوس ومراحل تقفيله الثلاثة القاعدة، الجزء الأوسط، الجزء العلوي، كما أوضحت المكان الذي يتم وضع الشمعة المضيئة داخله، وطريقته تثبيت الشمع داخل الفانوس.

في متحف محمود مختار ولليوم الرابع، نظم معرض فني لمنتجات الورش الفنية في مجال النحت على الصدف العروسيك وأشغال الصدف والديكوباج والحلي والجلد والنسيج المستحدث والنحاس، إلى جانب تنفيذ بعض الورش الحرفية والتراثية في مجال الطرق على النحاس لجلال عبد الخالق، والاستمرار في عمل قطع نحاس فنية من وحي النفحات الرمضانية وأشغال الحلي نفذتها سعاد المهدي وفن الخيامية قدمتها سامية محمد.

في قصر ثقافة العريش بدأ تنفيذ فعاليات ورشة لوحات سيناوية من خامة الجلد الطبيعي قدمها شعبان جمعة موجه تربية فنية، وتحدث فيها عن أنواع الجلود المستخدمة والتصميمات المناسبة لخامة الجلد الطبيعي والأدوات الخاصة به والإخراج الفنى للجلد من حرق وتضفير.

في قصر الطفل بالخارجة بالوادي الجديد، أقيمت ورشة ديكوباج للمدرب نبيل جميل عبد الرحمن، وقام بشرح كيفية عمل تابلوه جميل باستخدام الصور والألوان عن طريق لصق صورة على لوحة خشبية ودمجها معه من خلال الألوان.

الورش تقدم لجمهور ليالي رمضان في إطار سعي قصور الثقافة للحفاظ على الحرف وتنميتها، وتنظمها الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، بالتعاون مع الفروع الثقافية المشار إليها.