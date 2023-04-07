السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

“حضرة العمدة” الحلقة 16.. روبي تهاجم أحمد رزق بسبب “سامر ضرغام”

حضرة العمدة
حضرة العمدة

شهدت الحلقة 16 من مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي، اجتماعًا بين أحمد رزق "جلال الفارس" وروبى “صفية الفارس”، ومواجهه روبي وغضبها منه بسبب “سامر” .

وتفاجأ “صفية” بإحدى الفتيات تدعى "بدور" تستنجد بها من ملاحقة أحد الشبان لها.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

ويشارك  عدد كبير من الفنانين والنجوم في مسلسل  "حضرة العمدة" من بطولة روبي، بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، شادي مقار، صلاح عبد الله وأحمد بدير، دينا، وفاء عامر، ومحمد محمود عبد العزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبد الخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز،. وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


ويناقش مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي وتأليف إبراهيم عيسى الكثير من القضايا المهمة والخطيرة التي تهدد المجتمع والفتيات مثل ختان الاناث والهجرة غير الشرعية وتجارة المخدرات، والإبتزاز الإلكتروني والتطرف الديني وتمكين المرأة، الإتجار بالبشر، اللجان الإلكترونية التي تحاول إثارة الرأي العام والفتنة، غسيل الأموال، تجارة السلاح، الخارجين عن القانون الهدف من تلك القضايا هي تسليط الضوء عليها ومحاولة إيجاد حل لتفادي تل المشاكل في القري والريف المصري.


مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي وإنتاج الشركة المتحدة يومياً الساعة الثامنة والنصف مساء علي قناة الحياة .

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