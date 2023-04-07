الجمعة 07 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

من «المدينة المنورة».. تفاصيل أطول مائدة إفطار في السويس

إفطار جماعي في السويس
إفطار جماعي في السويس

أطفال وشباب وشيوخ وسيدات، ساعدوا بعضهم البعض عقب صلاة عصر، اليوم الجمعة، في رص الموائد الخشبية بطول شارع المدينة المنورة، بمنطقة الملاحة في السويس، ليتجمعوا على أطول مائدة إفطار للعام الثالث على التوالي.

 

أطباق من بلح التمر، بجوارها المياه وعبوات العصير وزجاجات الكركديه الأسواني وبلح الشام، تلك هي مكونات المائدة التي انتظرت كل أسرة لتصل بما تيسر من طعام، قبل دقائق من اذان المغرب، لينطلق حفل افطار جماعي تعمه البهجة .

 

يقول أحد منظمي الإفطار، أحمد التهامي، أن الفكرة فرضت نفسها عندما فوجئوا أن أحد جيرانهم توفى دون أن يلحظوا أحد من سكان المنطقة، فتجمع شباب الملاحة، واتفقوا على أن يحرصوا على الترابط بشكل أقوى خاصة وأن أغلب سكان المنطقة جيران منذ عشرات السنوات، وقال : « اجدد حد هنا بقاله عشر سنين» .

 

واضاف التهامي، أن الجار أقرب للجار من أهله، وأنه أول من سيكون إلى جواره في الضراء قبل السراء، لذلك ينبغي تقوية العلاقات بين الجيران وبعضهم.

 

وأضاف هشام سمير، أحد المنظمين، أن  جميع سكان منطقة الملاحة شاركونا في تنظيم اليوم، اطفال وشباب ورجال وشيوخ ونساء، واضاف أن الافطار لم يقتصر على سكان المنطقة الحاليين، بل أكثر من أسرة انتقلت للسكن في مناطق أخرى وحرصوا على مشاركتنا افطار اليوم.

 

وقالت أمنية عبد الكريم، أحد الحاضرين للإفطار، أن التجمع لم يقتصر على تناول الإفطار، بل تطور لجلسات ودردشة بين الأسر والجيران، وهذا هو الغرض الأساسي من التجمع.

 

 وكان شارع المدينة المنورة بمنطقة الملاحة القديمة بمحافظة السويس، قد شهد تجمع عشرات الأسر من سكان المنطقة الحاليين والقدامى، على مائدة إفطار كبيرة، حيث بدأ سكان المنطقة الإعداد لها منذ بداية شهر رمضان، بغرض إعادة روح التقارب بين الجيران، والاستمتاع بلعب الأطفال وفرحتهم بزينة وأضواء رمضان التي تزين المنطقة.

مصر رمضان افطار إفطار جماعي الجيران

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