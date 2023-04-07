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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الكتيبة 101 الحلقة 16|الإرهابية تروج لانتصار وهمي في "الشيخ زويد"

الكتيبة 101
الكتيبة 101

عرضت الحلقة الـ16 من مسلسل الكتيبة 101، كواليس تنفيذ التنظيم الإرهابي لخطة السيطرة على الشيخ زويد وإعلانها أول إماراتهم.

وشهدت مدينة الشيخ زويد هجومًا عنيفًا من عناصر التنظيم، استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة وم تفخيخ الشوارع واستهدفت العناصر التكفيرية المدينة بقذائف الهاون، كما حاولت عزل القوات عن المدينة فقامت باستهداف الكمائن، في حين قامت بعض العناصر بتصوير الأحداث للترويج لعمليتهم على أنها احتلال كامل لمدينة الشيخ زويد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

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"الكتيبة 101" الحلقة 16.. هجوم للتكفيريين بقذائف الهاون لعزل مدينة الشيخ زويد عن سيناء

 

أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكتيبة 101

وضمن احداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 16 ، أصدر قائد التنظيم الإرهابي "أبو دعاء"، الضوء الأخضر لـ"حكيم" فتحي عبدالوهاب، ليتولى تنفيذ وقيادة الهجوم.

وحرص "حكيم" على تحميل السيارات بكمية ضخمة من المتفجرات وصلت لـ500 كيلو جرام، والتي ستتسبب في بطئ حركة تلك السيارات، إلا أنه كان مهتمًا بقوة التفجيرات.

 

"حكيم" عبر "تويتر": اليوم الشيخ زويد وغدًا العريش

وظهر "حكيم" رفقة عدد من العناصر الإرهابية، وقد بدأ في نشر صور من المعركة عبر صفحاتهم على موقع "تويتر"، وكتب عليها: "اليوم الشيخ زويد وغدًا العريش"، في إشارة منهم أن مخططاتهم القادمة ستكون إعلان مدينة العريش هي الأخرى إمارة إسلامية لهم.

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مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 15| "حكيم داعش" يقود عملية إرهابية ضد الجيش بسيارات مفخخة

يذكر أنه في الحلقة السابقة، ظهر الضابط "نور"، والذي يقوم بدوره عمرو يوسف، وهو يحلم بتواجده مع الضابط "خالد"، والذي يقوم بدوره آسر ياسين، وهما يحاربان جنبًا إلى جنب ويدعمان بعضها في إحدى المداهمات الإرهابية شديدة الخطورة، وهو نفس الوقت الذي اجتمع فيه بالفعل قادة التنظيم الإرهابي للتخطيط لهجوم كبير لم يحدث من قبل لمهاجمة الجيش في أماكن مختلفة ومتنوعة، لتكون بداية مرحلة جديدة في مصر وسيناء، وإعلان مدينة الشيخ زويد يوم 14 رمضان أول إمارة إسلامية لهم في سيناء.

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