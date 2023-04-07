السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الكتيبة 101" الحلقة 16.. فيديوهات تحريضية لـ أمير التنظيم: "الحور العين في انتظاركم"

الكتيبة 101
الكتيبة 101

كشفت أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكتيبة 101، كواليس الهجوم الذي نفذته عناصر التنظيم الإرهابي للسيطرة على مدينة "الشيخ زويد".

وخلال تنفيذ الهجوم، بدأ أمير التنظيم الإرهابي “أبو دعاء”، في بث مقاطع فيديو مصوره لإشعال حماسة منفذي الهجوم،  قائلًا: "الجنة تنتظركم.. والحور العين فى انتظاركم.. هذا هو اليوم المشهود".

وكانت قد كشفت  الحلقة 16 من مسلسل الكتيبة 101 عن قص أحد الجنود وهو الجندي عبدالرحمن الذي يجسد دوره الفنان عمرو وهبة لحلم استشهاده.

وظهرت على وجه الجندي علامات الفرح وهو يروي لزميله هذا الحلم متمنيًا أن يصبح شهيدًا بالفعل.

وتابع عبد الرحمن بأنه حلم گذلك أن جنازته ستكون كبيرة وسيسير فيها عدد كثير من الناس قال "حلمت اني جنازتي حاتبقى من الجامع للدراسات "كناية عن طول المسافة، وقال أنه قص على خاله حلمه ولم يصدق تحقق هذا الحلم.

وحلم الجندي كان قبل ذلك الهجوم الدموي الذي قام به التكفريون على القوات المصرية، والملحمة البطولية التي قام بها أفراد الجيش والتي انتهت بسقوط عدد كبير من الشهداء من أفراد الجيش.

ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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