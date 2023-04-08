السبت 08 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

35 ألف تذكرة فى اليوم الأول لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة.. و130 ألف تذكرة قبل الافتتاح

القطع الأثرية المعروضة
القطع الأثرية المعروضة

شهد معرض الآثار المؤقت رمسيس وذهب الفراعنة، المقام حالياً فى العاصمة الفرنسية باريس فى يومة الأول إقبالا كبيرا من الزائرين، وقد بيع نحو 35 ألف تذكرة فى اليوم الأول فى حين تم بيع 130 ألف تذكرة قبل افتتاحه الرسمى مساء أمس الخميس لتصل أعداد التذاكر المباعة حتى الآن من زوار المعرض إلى 165 الف تذكرة .

وقد شهدت صالة عرض لافييت بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي تستضيف معرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" إقبالًا كبيرًا من الزائرين الذين توافدوا من جميع أنحاء فرنسا لزيارة المعرض، ومن المتوقع أن يستقبل المعرض نحو عشرة آلاف زائر يومياً ، وسيستمر المعرض في مدينة باريس حتى 17 سبتمبر المقبل.

وحظى للمعرض بتغطية إعلامية واسعة من  المجلات والصحف الفرنسية ،حيث قامت بالتغطية الإعلامية لإفتتاحه الرسمي مساء  أمس والقطع الأثرية التي يضمها،  الأمر الذي يعد خير أداه للترويج للسياحة المصرية بالخارج ولاسيما منتج السياحة الثقافية.

ويضم معرض رمسيس وذهب الفراعنة، مايقرب من 181 قطعة أثرية فريدة من نوعها، يحكوا تاريخ
حقبة تاريخية مُميزة لمصر القديمة مليئة بالأسرار والمفاجآت ، كما انة تم اختيار تابوت مومياء الملك رمسيس الثاني لعرضه بشكل استثنائي لأول مرة خارج مصر في هذه النسخة من المعرض وهو ما يأتي تقديراً لدور العلماء الفرنسيين في تقديم المساعدة والدعم في ترميم ومعالجة مومياء الملك رمسيس الثاني في عام 1976، معرباً عن تقدير الشعب الفرنسي البالغ لهذا المعرض وولعهم وشغفهم الكبير بالحضارة المصرية القديمة والتي تعتبر جزء أصيل وهام من تاريخ مصر العريق.

ويأتى افتتاح معرض الآثار المؤقت "رمسيس وذهب الفراعنة" في محطته الثالثة بالعاصمة الفرنسية باريس وذلك بعد انتهاء فترة إقامته في محطته الأولى والثانية بولايتين بالولايات المتحدة الأمريكية، والذى شهدا المعرض خلالهم إقبالا كبيرا من قبل الزائرين الامريكان.

معرض رمسيس وذهب الفراعنة معرض الآثار باريس تذكرة صالة عرض لافييت رمسيس وذهب الفراعنة

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