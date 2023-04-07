"الكتيبة 101" الحلقة 16.. جندي يروي حلم الاستشهاد لزملائه

بدأت أحداث الحلقة 16 من مسلسل “الكتيبة 101” وسط تصاعد لأحداثها وتفاعل عدد كبير من المتابعين.

ورصدت الحلقة الـ16، حوارًا دار بين الجندي “عبدالرحمن” ويجسد دوره الفنان عمرو وهبة، حول حلم استشهاده، ومعبرًا عن فرحته به ورغبته في تحوله لحقيقة ونيل الشهادة.

وتابع “عبد الرحمن” أنه حلم كذلك بأن جنازته ستكون كبيرة وسيشارك فيها الكثيرين، قائلًا: "حلمت اني جنازتي هتبقى من الجامع للدراسات".

وتمر لحظات قليلة، قبل أن يقع الهجوم الإرهابي على مدينة الشيخ زويد.

ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

